19 novembre 2015 Xavi: "Messi non sarebbe così forte senza Cristiano Ronaldo" Lʼex capitano blaugrana non ha dubbi: "Difficile vincere al Bernabeu senza Lionel"

La leggenda del Barcellona Xavi Hernandez, adesso all'Al Sadd, incorona Lionel Messi come miglior giocatore della storia ammettendo che senza di lui sarebbe impossibile vincere un Clasico. In un'intevista a Marca oltretutto tira in ballo il principale avversario dell'argentino, confessando che senza di lui il numero dieci blaugrana non sarebbe lo stesso: "Lionel non sarebbe tanto forte senza Ronaldo. Si motivano a vicenda".

L'ex capitano dei campioni d'Europa infatti rimarca l'importanza dell'argentino nell'economia della squadra di Luis Enrique, dando però risalto anche alle prestazioni del portoghese: "Anche se non sono più un giocatore del Barcellona è inevitabile che segua la squadra con molta attenzione e ovviamente mi dispiacerebbe molto se non ci fosse Messi. Credo che sia il miglior giocatore della storia, ma colgo l'occasione per dare merito anche al suo antagonista. Senza Ronaldo non sarebbe stato lo stesso. Si motivano a vicenda e quando uno segna anche l'altro vuole emularlo. Credo però che Lionel sia meglio per un semplice motivo: Ronaldo è più individualista. Messi è invece parte del nostro gioco e nonostante la sua grandezza sia evidente riesce a coinvolgere comunque tutta la squadra".