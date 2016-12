West Ham, si spacca Ayew: Bacca può tornare di moda

Non è iniziata nel migliore dei modi l'avventura di Ayew con la maglia del West Ham. Pagato 25 milioni di euro dall'Aston Villa, l'attaccante ghanese si è infortunato alla coscia nel match perso contro il Chelsea e sarà costretto a stare fermo per 4 mesi. Gli Hammers potrebbero tornare sul mercato e non è da escludere che giocatori come Bacca o Zaza (corteggiati in estate dal West Ham) possano ora tornare di moda.