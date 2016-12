West Ham: minacce di morte, arrestato Diafra Sakho

L'arresto e il susseguente rilascio di Sakho, già denunciato il mese scorso per aggressione, è stato confermato da un portavoce della Metropolitan Police: "Domenica 23 agosto, gli agenti di Havering hanno arrestato un uomo sospettato di minacce di morte e intimidazione dei testimoni. L'uomo, 25 anni, è stato arrestato presso un indirizzo di Emerson Park, a Hornchurch. E' stato portato presso una stazione di polizia di Londra est e dovrà rispondere delle accuse in una data all'inizio di ottobre".



Un portavoce dell'attaccante, invece, nega ogni addebito dalle colonne del Sun. "Diafra Sakho non è stato accusato di alcun reato, nega con forza le accuse che gli sono state rivolte e ha fornito alla polizia una spiegazione esausitiva di quanto accaduto. Non farà ulteriori commenti".



Sakho è stato prelevato dagli Hammers dal Metz nell'estate del 2014 e nella prima stagione in Premier League ha realizzato 10 gol (12 totali),