West Ham, i tifosi contro Zaza: "Non vale 25 centesimi"

Dopo sole due partite è già finito l'idillio tra Simone Zaza e i tifosi del West Ham . L'ex attaccante della Juventus è diventato il capro espiatorio per il pessimo inizio di stagione degli Hammers (solo 3 punti in 5 giornate). "La Juve vuole 25 milioni di sterline per il riscatto di Zaza, io non lo pagherei neppure 25 centesimi" si è sfogato un fan su Twitter. "Potrebbe essere il più grande flop di tutti i tempi" ha cinguettato un altro.

Ai tempi dei social gli insulti si sprecano. Se ne è accorto sulla sua pelle Simone Zaza che, dopo essere finito nella bufera per il rigore sbagliato con la Germania nei quarti di Euro 2016 contro la Germania, è finito nuovamente nel mirino dei tifosi. Questa volta sono i sostenitori degli Hammers ad avercela con l'ex attaccante bianconero, il cui impatto con la Premier League è stato disastroso. Dopo la brutta prestazione contro il Watford al debutto, Zaza è stato sostituito ieri dopo soli 45' contro il WBA con la squadra sotto 0-3.



"Sono scioccato da quanto facciano schifo Zaza e Calleri sono. Abbiamo bisogno di inchinarci davanti a Sakho e chiedergli di tornare in squadra. E molto meglio" ha commentato un fan deluso. Non mancano nemmeno i paragoni con attaccanti che dalle parti di Londra hanno lasciato un cattivo ricordo. "Zaza è il Carlton Cole italiano". "Zaza, Calleri, Nordtviet e Tore sono tutti piscio di gatto" il cinguettìo poco tenero di un altro tifoso deluso, che ce l'ha in particolar modo con l'attaccante azzurro. "Ci sono vecchietti al mercato di Green Street che vendono banane con un tocco più morbido di Zaza!!". Ora all'attaccante ex Juve non resta che rispondere sul campo e provare a riconquistare i fan delusi degli Hammers a suon di gol...