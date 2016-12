17:31 - Scena da ridere all'inizio di West Ham-Manchester City. Durante il saluto tra le squadre prima della gara, un ragazzino che accompagna in giocatori del West Ham non dà la mano al portiere del Manchester City Joe Hart e lo prende in giro con con tanto di "Pe-re-pe". Tutto sotto gli occhi delle telecamere e allo sguardo incredulo dell'estremo difensore, che fa finta di niente.

IL VIDEO