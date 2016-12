Wendell Lira, il premio Puskas si ritira: "Diventerò campione del mondo di videogames"

Dal premio Puskas Award assegnato dalla Fifa per il gol più bello dell'anno, al ritiro, il passo è più breve di quanto si possa pensare. E' esattamente quanto successo a Wendell Lira , brasiliano di 27 anni, che lo scorso gennaio salì alla ribalta grazie a una stupenda rovesciata. Oggi, pochi mesi dopo, lo stesso Lira annuncia il ritiro: "Ricevo ancora diverse offerte, ma voglio diventare campione del mondo del videogame FIFA".

Del resto la sua bravura al popolare videogioco è riconosciuta da tempo. Durante la consegna dell'ultimo Pallone d'Oro, Lira ha sfidato e battuto 6-1 Abdulaziz Alshehri, attuale campione del mondo. Anche per quello la svolta e la decisione di lasciare un mondo, quello del calcio, che gli ha riservato più delusioni che gioie: "Lascio anche per i problemi fisici che mi hanno perseguitato - ha ammesso -, ma non tornerò sui miei passi. Ho avuto tante delusioni e ascoltato molte bugie".