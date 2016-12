Watford, Mazzarri si presenta: il suo inglese è un flop

Walter Mazzarri si presenta ai tifosi del Watford con un video-messaggio che sul web è subito diventato virale: non tanto per il contenuto, ma per la pronuncia inglese apparsa scolastica e decisamente lacunosa. L'ex tecnico di Inter e Napoli, però, rilancia: "Ho migliorato il mio inglese e non ci sarà alcun problema durante gli allenamenti - dice -. In conferenza stampa e nelle interviste sarò invece aiutato da un interprete".