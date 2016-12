Volata Europa League, cinque squadre in tre punti

A cinque turni dal traguardo finale non ci sono più possibilità di sbagliare. Ogni punto lasciato per strada può essere decisivo, ogni gol sbagliato può costare carissimo Una volata per l'Europa League da vivere tutta di un fiato, con 5 squadre in 3 punti: dalla Sampdoria a quota 51 al tandem Inter-Toro a 48, passando per Genoa e Fiorentina. Guidano il gruppone i blucerchiati di Sinisa Mihajlovic che contro il Verona ha sprecato troppo, e alla fine, in 10 contro 11 si è dovuta accontentare del pari per 1 a 1 firmato De Silvestri Per l'europa è derby della Lanterna con un Genoa lanciatissimo capace di vincere 4 delle ultime 5 partite espugnando San Siro con una facilità estrema. E anche Gasperini strizza l'occhio all'Europa.