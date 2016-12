Virus ebola: a rischio il Mondiale per club e la Coppa d'Africa

22:51 - Presto ci sarà un vertice Oms-Fifa per decidere se il Mondiale di calcio per club, in programma dal 10 al 20 dicembre in Marocco, potrà giocarsi o meno a causa dell'ebola. "Dobbiamo fare qualcosa", ha detto Michel D'Hooghe, presidente della Commissione medica Oms, dopo l'accentuarsi delle forme virali soprattutto nel continente africano. La Fifa è in contatto permanente con l'Oms per raccogliere informazioni sul protocollo da seguire. Tra le squadre ammesse al Mondiale per club ci sono il Real Madrid e il San Lorenzo.

Intanto, il Marocco ha confermato di non vuole ospitare la Coppa d'Africa di calcio, in programma dal 17 gennaio all'8 febbraio nel Paese, per l'epidemia di ebola. Lo ribadisce il governo marocchino, tramite la Federcalcio locale, con una lettera inviata alla Confederazione del calcio africano alla quale ha proposto come soluzioni alternative lo slittamento del torneo o l'annullamento. Contestualmente, ha proposto tre possibili soluzioni: far slittare la competizione al 2016, accorparla con quella del 2017 in Sudafrica o annullarla del tutto. La palla passa ora alla Caf che sentirà anche l'autorevole voce della Fifa che proprio in questi giorni sa monitorando la situazione con l'Organizzazione mondiale della Sanità. "Il CAF ha respinto tutte le nostre proposte e quindi abbiamo deciso di non ospitare la Coppa d'Africa di calcio 2015 - spiega il governo marocchino, secondo quanto riportato dal sito sudafricano supersport.com - Vogliamo preservare la sicurezza dei nostri cittadini e siamo disposti a pagare le conseguenze". Secondo altre voci, Sudan ed Egitto si sarebbero offerti come alternativa per organizzare l'evento, anche se l'opzione più forte potrebbe essere il Sud Africa che può già contare sulle infrastrutture della Coppa del Mondo 2010. Una decisione sul rinvio o annullamento della Coppa d'Africa sarà presa il 2 novembre. Probabile che in quella sede si deciderà anche se giocare o meno il Mondiale per club. "Dobbiamo fare qualcosa", ha detto Michel D'Hooghe, presidente della Commissione medica Oms, dopo l'accentuarsi delle forme virali soprattutto nel continente africano.