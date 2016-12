Vincent Tan, il collezionista di club: ne ha quattro

Un debole per i bambini (ha 11 figli) e per il calcio. Al magnate malese Vincent Tan, un patrimonio stimato di 1,2 miliardi di dollari, piace collezionare club di calcio. Socio di minoranza del Los Angeles FC, dopo aver acquistato nel 2010 il club gallese del Cardiff City, nel 2013 Tan ha messo le mani sul Sarajevo e ha perfezionato ieri l'acquisto del KV Kortrijkt, club della massima serie belga, per cinque milioni di euro.