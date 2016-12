Vince il Milan 1-0: decide Mexes. Inter ko

Va al Milan il primo derby stagionale. In Cina i rossoneri vincono 1-0 contro l'Inter grazie al gol capolavoro di Mexes, che non segna mai in modo banale. Nel finale espulso Nocerino per un brutto fallo su Kondogbia (88'). Sorride Sinisa Mihajlovic , che batte l'amico Roberto Mancini. Per un'ora Inter in campo con molti canterani, mentre nel secondo tempo sono entrati, nel Milan, sia Bacca sia Luiz Adriano.

IL TABELLINONell'International Champions Cup Mancini camuffa l'Inter puntando su molti giocatori della Primavera. Il tecnico nerazzurro si affida a Longo in attacco, con Taider alle sue spalle e Baldini e Delgado esterni. Da parte sua, Mihajlovic sceglie Matri e Niang in avanti con Honda trequartista. In difesa ci sono Alex e Rodrigo Ely e Bertolacci è titolare a centrocampo.



La prima occasione capita ai rossoneri. Al 12' Carrizo nega il gol a Niang con un'uscita bassa. Al 30' Matri mette in mezzo un pallone invece di andare al tiro, permettendo il recupero di Santon. All'intervallo si assiste a una girandola impressionante di cambi da parte del Milan. Mihajlovic sostituisce addirittura 7 giocatori. Al 15' nell'Inter entrano D'Ambrosio, Kondogbia, Hernanes, Brozovic e Icardi, mentre il Milan punta tutto su Bacca e Luiz Adriano. Appena messo piede in campo, l'attaccante colombiano innesca Bonaventura, ma Andreolli è bravo a chiudere in angolo.



Sugli sviluppi del corner arriva il gol vittoria del Milan: magia di Mexes che dal limite destro dell'area colpisce al volo, trovando l'angolo opposto. L'Inter non si perde d'animo e rialza subito la testa: Brozovic sfonda due volte a sinistra, ma dal fondo non trova nessun compagno in area. Mancini sfrutta il secondo timeout per passare al 3-5-2 inserendo Ranocchia e Juan Jesus, insieme a Palacio, Kovacic e Guarin. Nel finale Hernanes sfiora il pareggio. Festeggia il Milan, nell'attesa di poter fare sul serio.