Villarreal-Napoli, Sarri studia un turnover ragionato

16:20 - Il Napoli è volato in direzione Spagna per affrontare il Villarreal nell'andata dei sedicesimi di Europa League. La rifinitura della mattinata non ha portato novità, ma Sarri ha deciso di concedere un turno di riposo a Jorginho che non è nemmeno partito con la squadra. Il tecnico si affiderà a un turnover ragionato anche in vista del match contro il Milan in campionato, probabile quindi che Higuain parta dalla panchina.

La rifinitura di Castel Volturno non ha portato grandi indicazioni dal punto di vista tattico, ma quel che traspare dall'ambiente è l'intenzione di Sarri di affidarsi a quei giocatori un po' meno utilizzati fino a questo momento. Un po' come accaduto durante i gironi, il tecnico toscano pare intenzionato a rispolverare Gabbiadini in attacco per la complicata trasferta del Madrigal. Non è escluso però che l'italiano possa giocare in tandem con Higuain, una circostanza insolita ma non impossibile.



Rispetto alla formazione standard, quella che abbiamo quasi imparato a recitare a memoria, dovrebbero essere almeno quattro i cambiamenti. Il primo riguarda Jorginho, colpito dall'influenza e lasciato a Napoli da Sarri come Chalobah. Spazio dunque a Valdifiori con a fianco sicuramente David Lopez e uno tra Allan e Hamsik. In difesa si rivedranno Chiriches e Strinic al posto di Ghoulam e uno dei due centrali, mentre Mertens è favorito su Insigne in attacco.

Eh siiii...Mirkone oggi ci dà il piacere prima di prendere l'aereo addirittura ...buon pomeriggio!! pic.twitter.com/mZhoq5RIGF

— Pepe Reina (@PReina25) 17 febbraio 2016