Villarreal, Escribà: "Non volevamo la Roma, ma è una grande occasione"

La Roma è atterrata in Spagna. L'avventura europea della banda di Spalletti riparte dal Villarreal . Per i tifosi un precedente, negativo, che ha più di dieci anni. Nel 2004 la squadra di Capello paga soprattutto la sconfitta 2-0 subita fuori casa, se lo ricorda bene il tecnico del sottomarino giallo Fran Escribà: "Il Villarreal ha sempre fatto bene contro i team italiani, ma le statistiche ora non servono. L'idea è di essere noi stessi, dobbiamo difendere bene e andare all'attacco per segnare".

Il tecnico spagnolo ha concluso poi parlando di Totti: "Non è solo una leggenda, ma è anche ben accompagnato in campo da altri grandi giocatori. Nella conferenza stampa della vigilia anche l'ex attaccante del Sassuolo Nicola Sansone: "Non dobbiamo avere paura della Roma come di qualsiasi altra squadra, ma sappiamo che sarà molto difficile. Stiamo difendendo molto bene, ma il gol ci manca. Penso però che verrà perché stiamo creando occasioni e questa è la chiave. Conosco bene la Roma, ho giocato contro di loro in passato, ora hanno una grande difesa e sono migliorati. Abbiamo buone sensazioni e credo che faremo una buona partita".