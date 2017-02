Vietnam, si rifiuta di parare rigore: squalificato due anni

E' stato squalificato per due anni, il portiere del Long An, Nguyen Minh Nhut, che qualche giorno fa nel match contro l'Ho Chi Minh City per protesta si è rifiutato di parare un calcio di rigore e si è voltato al momento della conclusione. Al minuto 35' della ripresa sul 2-2 l'arbitro ha assegnato un discusso penalty alla squadra locale tra le proteste degli ospiti che hanno persino lasciato il campo per protesta. Una volta rientrati si sono scansati alle azioni dei padroni di casa e alla fine hanno perso 5-2. Stessa sanzione per il capitano Huynh Quang Thanh, stop di tre anni per l'allenatore. La Federcalcio vietnamita ha così spiegato la sanzione. "Mancato rispetto verso la decisione del direttore di gara che ha causato danni alla reputazione e all'onore di tutta la Federcalcio". Il Long An ha accettato la decisione e ha chiesto scusa per il comportamento dei suoi tesserati.