Vieri, tackle su Balotelli: "Non ho una grande considerazione di lui"

Tra Christian Vieri e Mario Balotelli non circola buon sangue e, dopo le dichiarazioni dell'ex attaccante della Nazionale a Radio Capital, la frattura è sempre più insanabile. "Cosa gli direi? Niente, non mi interessa quello che fa. Non ho una grande considerazione di lui" ha tagliato corto Bobo. Che poi esalta l'Inter di Mancini: "E' straforte, nel girone di ritorno farà grandi cose e sarà lì a lottare fino alla fine con Napoli, Roma e Juventus".

Non si amano e mai lo faranno. Già nell'estate del 2014, Vieri aveva accolto con sarcasmo l'acquisto di Balotelli da parte del Milan. "Oggi Galliani ha fatto il più grande colpo della storia del Milan" il suo tweet al veleno.



Passando al campo, l'ex attaccante della Nazionale elogia l'operato di Mancini: "Mancini è stato bravo a prendere i giocatori giusti nei ruoli giusti". E lancia una stilettata all'arbitro Orsato per l'espulsione di Nagatomo: "Il fallo su Callejon non esiste: non è ammonizione, non è niente, è solo un grandissimo errore dell'arbitro".