Vieri contro la moglie di Cassano: lite su Facebook 

15:58 - Calcio e social network, una settimana infuocata. Un post su Facebook del giornalista di SportMediaset Gabriele Parpiglia ha scatenato una vera e propria bufera, protagoniste le mogli di Antonini e Cassano e Bobo Vieri, sempre attivissimo sui social. Dopo che in settimana Benedetta Antonini e Silvia Pazzini sono state al centro di molte discussioni a causa dei post scritti "in difesa" dei loro mariti, Parpiglia si chiede se sia giusto o meno che le wags intervengano nella vita professionale dei calciatori.

Da questo semplice quesito, il caos. In primis a scaldarsi è stata Ilenia Betti, la moglie di Totò Di Natale dell'Udinese, la quale ha affermato che certe cose andrebbero discusse in privato. Poi è tornata a bomba sull'argomento Benedetta Antonini che senza far giri di parole, ha rincarato la dose: "Mister Allegri non era più l'allenatore di mio marito all'epoca del mio tweet e il Milan non dava lo stipendio a Luca. Ho gioito perché una persona che ha procurato molto dolore, a mio marito e a me, ha subito la stessa sorte che era toccata a noi per volontà sua. NON C'ENTRA IL LAVORO. E comunque ogni situazione è a sè, si generalizza sempre tutto. Ogni uomo è diverso, ogni donna diversa, ogni equilibrio di coppia diverso".

Tutto qui? Neanche per sogno. Da New York interviene Bobo Vieri, che tuona: "Hanno sbagliato. Stop. Poi ve lo spiegherò". Gli risponde Luca Antonini , che difende la moglie e scrive: "Ma se va bene a me che problemi avete voi? Stop", dice il difensore del Genoa e qui entra in gioco Carolina Marcialis, moglie di Antonio Cassano, che senza giri di parole si scaglia contro Vieri: "Beh che Vieri dica che hanno sbagliato quando si è sempre messo con donne dello spettacolo che hanno sempre messo becco nella sua vita calcistica partecipando anche a trasmissioni ...diciamo che forse è meglio che non dia consigli alle mogli degli altri giocatori che hanno avuto un normalissimo sfogo di rabbia causato da malumori che i mariti portano a casa ...detto ciò era una precisazione non un attacco!".



Ma Vieri, che in passato non ha mai nascosto la poca simpatia per Cassano nonostante un tempo i due fossero amici, non ci sta e prima chiede alla Marcialis "Tu chi sei?", poi replica: "Nessuno ha mai messo bocca nelle mie cose di calcio. Quindi informati prima di parlare". Carolina risponde piccata con una contro-replica tutta d'un fiato: "Adesso che dici: tu chi sei? Ti senti più importante? Stai sereno ripeto era una precisazione era solo x dirti che magari la prossima volta dai consigli su altro argomento...anche perché stai mentendo e lo sai anche tu e cmq 10 anni fa non c'erano tutti questi social, quindi magari era un po' diverso e con questo non ti sentire di nuovo attaccato, non ti sto dando del vecchio ahahahah". Infine prova a chiudere la polemica Benedetta Antonini, che ringrazia la Marcialis e per alleggerire i toni propone di parlarne tutti a cena in un noto locale milanese.