Vierchowod a 4-4-2: "Rugani è un bravo difensore, ma deve crescere"

"Per la Champions, se a Torino avessero un Vidal potrebbero stare più tranquilli, perché uno così ha personalità. Il cileno faceva benissimo in fase difensiva come in quella offensiva e faceva pure gol", ha detto Vierchowod, che non ha dubbi nemmeno nell'analizzare il duello con la Roma. "Se dovessero vincere i giallorossi sarebbe come dire 'guardate che la Juve non è imbattibile si può raggiungere e superare'. Dovesse vincere la Juve sarebbe la conferma che solo lei può perdere lo Scudetto".



"La Juve questo campionato può solo perderlo, perché ha grandi giocatori e ne ha tanti. Anche se non sta giocando benissimo, vince le partite grazie ai suoi grandi campioni. Io penso che la Juvetus non abbia rivali se non se stessa - ha continuato - I punti di forza della Roma sono i suoi due o tre giocatori di qualità: Dzeko, Nainggolan e Manolas. Però soffre di cali di concentrazione, ha sempre un calo di tensione sul finale delle partite che consente agli avversari di rendersi pericolosi o addirittura di fare gol. Ha questa difficoltà. E' una cosa che si ripete ormai da qualche anno".



Da doppio ex del match, Vierchowod dà un consiglio anche a Luciano Spalletti: "Fossi io l'allenatore giallorosso, farei una gara attendista, una partita per sfruttare le ripartenze. Ha i giocatori per farlo. La Juve si sa che quando gioca in casa tende ad aggredire gli avversari, per cui credo che questa potrebbe essere una soluzione ottimale per i giallorossi".



"Io credo che se la Juve dovesse fare una scelta tra campionato e Champions, sceglierebbe la vittoria della Champions", ha detto Vierchowod, convinto che quella bianconera sia una grande squadra. "E' forte nel complesso, non è il singolo reparto a fare la forza della Juve. Quando è in possesso palla, la fase difensiva è fatta benissimo e quando non lo è ha quei 6 o 7 fenomeni che te la risolvono. Higuain è scomodo per tutti, ti può colpire anche quando pensi che non sia in giornata e ti illudi di poter stare tranquillo".



Tra i fenomeni in bianconero, però, per Vierchowod, non c'è Daniele Rugani, fresco di rinnovo fino al 2021. "Rugani è un buon difensore. Alla Juve è facilitato dal fatto che tutti si danno una mano in fase difensiva. Ha bisogno di crescere, di essere guidato - ha detto l'ex giocatore - Se andiamo vedere, di difensori italiani bravi ne possiamo contare neanche 5. Rugani è uno di quelli che ci possono stare. Bonucci è un ottimo difensore, ma io ho sempre in mente che la storia del nostro calcio è fatta di grandissimi difensori, mentre oggi vedo che in molte squadre ci sono tanti difensori che non sanno affrontare l'uno contro uno". "E' un problema che parte dai settori giovanili - ha proseguito - Tutti gli allenatori sono bravi a insegnare la fase difensiva nel collettivo, ma sul singolo c'è poco lavoro e insegnamento".