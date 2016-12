Vidal in lacrime: "L'incidente è colpa mia"

22:35 - Dopo l'incidente, la paura e le accuse, per Arturo Vidal è arrivato anche il momento dell'ammissione di responsabilità e delle scuse. "L'incidente è colpa mia - ha detto il centrocampista della Juve durante una conferenza stampa -. Ho messo in pericolo mia moglie". "Chiedo scusa a tutto il Cile", ha aggiunto Re Artù, che sotto l'effetto dell'alcol si è schiantato con la sua Ferrari 458 contro altre due vetture.

"Ero al casinò. Ho bevuto due drink - ha spiegato il cileno -. Poi ecco l'incidente che ha messo a rischio la mia vita, quella di mia moglie e di altre persone. Per questo chiedo scusa a tutto il Cile". "Sono molto rammaricato e voglio dire grazie e chiedere scusa a tutti quelli che mi sono stati vicini, ai miei compagni, al mio popolo e a tutto il Paese", ha aggiunto il centrocampista bianconero, che poi ha chiuso la conferenza a testa bassa: "Mi vergogno molto per quanto successo, parlarne non è facile". "Non posso che scusarmi con tutti e promettere che ripagherò in campo l'oppotunità che mi è stata data - ha concluso -. Ho sbagliato e farò di tutto per vincere. Scusatemi tutti".