Vidal, il video dell'arresto: "Sono c... del Cile"

20:07 - L'incidente di Arturo Vidal alla guida della sua Ferrari pizzicato in stato di ebbrezza ha fatto il giro del mondo. Una volta iniziato il processo per direttissima è stato divulgato il video dell'arresto con tanto di audio originale: "Mi state arrestando? - chiede Vidal - Fate pure, però sono c... di tutto il Cile".

Nell'attesa delle sanzioni per il centrocampista cileno, è stato estrapolato l'audio dell'arresto rilanciato poi dai media cileni.

- Come posso gestire questa cosa, siccome sono un po' stupido, non pensate?

- Se hai fatto un cazzata, hai fatto un cazzata, amico

- Cos'ho fatto io? Evita di parlare a cazzo..."

...

- Quindi mi arrestate?

- Non renda le cose più difficili

- Arrestami, però saranno cazzi di tutto il Cile...