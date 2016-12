Vidal, controllo al ginocchio: tutto ok

22:23 - Il ginocchio destro di Arturo Vidal è a posto. Il cileno è volato a Barcellona per una visita di controllo dal professor Ramon Cugat, il medico che l'ha operato sei mesi fa, e il parere dell'esperto è stato positivo. "La visita ha dato un ottimo esito", ha fatto sapere la Juventus, che dovrà fare a meno di Vidal per la prossima partita causa squalifica. Il centrocampista ha fatto tappa in Spagna nel viaggio verso Santiago del Cile.

IL COMUNICATO DELLA JUVENTUS

"Oggi Vidal, approfittando della squalifica per la prossima gara in campionato e della successiva convocazione con la propria nazionale, transitando da Barcellona in direzione Santiago del Cile ha effettuato una visita di controllo dal professor Cugat che lo aveva operato circa 6 mesi fa al ginocchio destro. La visita ha dato un ottimo esito", si legge sul sito del club campione d'Italia.