Vidal, arrestato il papà in Cile

Nuovi guai per il papà di Arturo Vidal, Erasmo, che stamattina è stato arrestato in Cile mentre stava dando in escandescenze in mezzo alla strada, con il pericolo di essere investito dalle automobili che viaggiavano su entrambe le corsie di marcia. Il papà del centrocampista del Bayern, 55 anni, non si è calmato all'arrivo degli agenti ed è stato quindi arrestato per la seconda volta in pochi mesi.