Viareggio Cup: Fiorentina abbonata ai successi a... tavolino

Con il ricorso vinto contro l'Entella per la posizione irregolare di un giocatore ligure, per la terza volta la Fiorentina avanza nella 'Viareggio cup' grazie a una vittoria a tavolino. Nel 1965 avvenne contro il Tolone, nella squadra viola in campo c'erano Chiarugi e Ferrante. In quella gara il direttore di gara fece disputare i tempi supplementari anziché andare ai calci di rigore, come prevedeva il regolamento. Si sarebbe dovuta rigiocare la partita, ma il Tolone che l'aveva vinta non si presentò e così la Fiorentina superò il turno.



Nel 1995, contro il Perugia, in semifinale i grifoni fecero una sostituzione, non prevista nel regolamento, nei tempi supplementari. La Fiorentina presentò reclamo e fu ammessa con non poche polemiche alla fase successiva.

Ultimo in ordine di tempo è il reclamo presentato ieri nei confronti dell'Entella che gli ha fruttato tre punti collocandola con 4 punti in testa al girone 6 nel gruppo B.