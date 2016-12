Viareggio 2016: Juventus e Inter volano in semifinale

La Juventus di Fabio Grosso si qualifica alle semifinali battendo 3-1 il Bologna che esce comunque a testa alta. In vantaggio al 4' grazie a un colpo di testa di Didiba, i bianconeri subiscono la reazione degli emiliani che al 24' colpiscono un palo con Persano. Prima dell'intervallo la Juve raddoppia ancora con Didiba che approfitta di un'uscita sbagliata di Sarr. Nella rirpesa i rossoblù accorciano le distanze con un palonetto di Souaré, ma ci pensa Di Massimo a chiudere la partita con una splendida punizione a giro. In semifinale la Juventus affronterà lo Spezia, per la prima volta nella sua storia tra le prime quattro del Viareggio. La squadra ligure centra l'obiettivo battendo 2-1 il Torino: decisive le reti di Di Maggiore e Okereke (su rigore), ai granata non basta il momentaneo pari di Carissoni.



Prosegue anche la corsa dell'Inter di Vecchi che, nel quarto di finale più atteso, batte 2-0 la Fiorentina: le reti arrivano entrambe nella ripresa e portano la firma di Zonta (gran destro dal limite) e Correia (azione personale in contropiede). L'ultimo ostacolo prima della finale per i nerazzurri campioni in carica sarà il Palermo che, grazie a un colpo di testa di La Gumina proprio allo scadere, ha battuto 1-0 la Virtus Entella.