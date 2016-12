Viareggio 2016: Juventus campione, il Palermo si arrende

LA PARTITA Grosso schiera il tridente composto da Vadalà, Morselli e Kastanos . Il Palermo di Bosi risponde con la coppia d'attacco Lo Faso e La Gumina. Al 14' la Juventus passa in vantaggio con Kastanos che aggancia in are il cross di Macek, si libera di un avversario e scarica in rete col sinistro. Vadalà ha poi sul destro il pallone del 2-0 ma, al termine di un uno-due con Morselli, calcia debole tra le braccia di Marson. Alla prima occasione il Palermo pareggia con il solito La Gumina che è bravissimo a sbucare in area al 28’ e metter dentro la respinta corta di Del Favero sulla botta di Costantino. Passano solo 3 minuti e l'arbitro Valeri concede un rigore alla Juve per una trattenuta ingenua di Giuliano su Macek: dal dischetto Vadalà non sbaglia. Palla al centro e il direttore di gara della sezione di Roma 2 decreta un penalty in favore del Palermo per un contatto (dubbio) tra Severin e La Gumina. Lo stesso attaccante rosanero sigla con freddezza il 2-2, punteggio col quale si va negli spogliatoi. Nella ripresa è il Palermo a fare la partita. Il neo-entrato Bonfiglio impegna Del Favero con un paio di occasioni pericolose. Al 66' il portiere bianconero compie un super intervento sul tiro angolatissimo di Lo Faso. Si rivede poi La Gumina che calcia a botta sicura ma trova sulla sua strada ancora una volta l'ottimo Del Favero. Al 74' la Juve mette paura alla retroguardia rosanero con un colpo di testa di Blanco e un destro a botta sicura di Di Massimo: in entrambi i casi è bravissimo Marson a respingere. Al minuto 75' l'episodio chiave del match: Di Massimo si infila in area e finisce a terra per un contatto con Santoro. Valeri fischia il terzo rigore del match e lo stesso Di Massimo trasforma. A nulla serve il pressing finale del Palermo che reclama anche un presunto penalty per tocco di mani di Di Massimo. La Juve aggancia così il Milan in testa all'albo d'oro con nove trionfi. Per i rosanero la consolazione di avere già in casa l'attaccante del futuro, quell'Antonino La Gumina, eletto miglior giocatore della manifestazione, in grado di siglare 9 reti sfiorando di un soffio il record di 10 detenuto da Ciro Immobile con la Juventus nel 2010.

LA CRONACA DELLA PARTITA43' - Triplice fischio di Valeri, la partita finisce: la Juve vince 3-2 e conquista il Viareggio

43' - Punizione di Bonfiglio, Del Favero esce e blocca

41' - Proteste del Palermo: sul tiro in area di La Gumina, un difensore bianconero respinge tra petto e gomito. Niente rigore

39' - Ci saranno tre minuti di recupero

36' - GOL! Di Massimo spiazza Marson sulla sua sinistra

36' - Rigore per la Juventus. Dribbling in area di Di Massimo che sbatte su Santoro, Valeri fischia

34' - Doppia occasione Juve: prima Didiba, poi Vadalà in mezza rovesciata. Bravo Marson sulle due conclusioni

30' - Il Palermo prende coraggio, ancora Bonfiglio dalla destra e ancora Del Favero attento

29' - La Gumina scatenato, diagonale di sinistro al quale dice no Del Favero. Poi Bonfiglio non riesce a segnare sulla respinta

26' - Triplo cambio. Nella Juve Didiba e Di Massimo per Macek e Bove, Bosi cambia l'infortunato Punzi con Toscano

21' - Lo Faso tira da dentro l'area, Del Favero respinge in volo

20' - Primo cambio per Grosso: fuori Morselli, dentro Toure

16' - Ammonito La Gumina per simulazione nel corpo a corpo con Blanco Moreno

15' - Bonfiglio scansa Lirola in area ed esplode il sinistro, Del Favero respinge

14' - Contrasto Vadalà-Maddaloni in area, Valeri dice che non c'è fallo, il Palermo libera

10' - Morselli raccoglie palla in area da angolo, prova la conclusione che sbatte sul petto di due difensori del Palermo

4' - Bonfiglio ci prova subito, Del Favero para senza problemi

3' - Lancio per La Gumina, bel controllo ma tiro a lato

-E' cominciata la ripresa! Bosi fa entrare Bonfiglio per Dalia



40' - Valeri fischia la fine del primo tempo

38' - Giuliano colpisce di testa in area, Del Favero para a terra

36' - GOL! La Gumina batte Del Favero, rigore preciso e potente

36' - Rigore per il Palermo: Severin spinge in area La Gumina, per Valeri è fallo

34' - GOL! Vadalà dal dischetto non sbaglia

34' - Rigore per la Juventus. Giuliano difende la palla sul fondo, Macek gli soffia il pallone e il rosanero lo tiene per la maglia: Valeri fischia

32' - Bove su punizione con il collo esterno, Marson controlla che la palla esca

30' - Lo Faso ci prova da fuori area, Del Favero ancora in difficoltà. Questa volta la difesa bianconera libera dopo la respinta

29' - GOL! Costantino da lontano impegna Del Favero, La Gumina è lesto a raccogliere la respinta e a segnare

28' - Combinazione in area Morselli-Vadalà, l'argentino controlla male, strozza il tiro e Marson riesce a chiudere

25' - La Juventus gestisce il pallone, il giro palla bianconero non consente al Palermo di affacciarsi verso Del Favero

21' - Santoro punta Zappa sulla sinistra, si accentra e tira dal limite ma la conclusione è alta

15' - GOL! La Juventus passa in vantaggio: Kastanos in area riceve da Macke, dribbla Tafa e di sinistro batte Marson

12' - Costantino spezza il pressing juventino ma la sua conclusione finisce ampiamente a lato

9' - Cassata semina il panico nella metà campo rosanero, la palla arriva a Kastanos che a giro di sinistro manca la porta

5' - Kastanos in area non riesce a concludere verso la porta del Palermo

2' - Corner per la Juventus, partita all'attacco, la difesa del Palermo allontana

-E' cominciato il match!