Viareggio 2016: Juve di misura, Filipovic stende l'Inter

A Sarzana Inter-Spezia vale il primato nel girone 1 e contro ogni pronostico il match va ai liguri di Fabio Gallo che si impongono sull'undici di Vecchi per 3-1: protagonista assoluto del match il croato arrivato dal Rijeka, Andrija Filpovic, autore della rete del vantaggio spezzino e delle altre due che condannano i nerazzurri dopo il momentaneo pareggio di Gyamfi. Bianconeri adesso primi con tre punti proprio sull'Inter e sull'Akademija Pandev che non ha problemi a battere il Leichhardt (3-0, reti di Milovanovich, Mishov e Radojcich).



Prosegue senza intoppi, invece, la marcia della Juventus: i ragazzi di Fabio Grosso battono 1-0 il Crotone con una rete del cipriota Kastanos e restano a punteggio pieno nel girone 3, dove il Deportivo Camioneros liquida con un travolgente 7-1 il Liac New York. A sei punti dopo due giornate c'è anche l'Atalanta che nel girone 2 batte 2-0 il Palermo (reti di Kresic e Tulissi nella ripresa), raggiunto a quota 3 dai gabonesi del Mounana, sorprendentemente vittoriosi per 1-0 sul Feynoord.



Tra gli altri incontri in programma spicca la vittoria del Sassuolo per 1-0 con l'Empoli (decide una rete di Pierini su rigore). Un risultato che, in virtù della sconfitta del Perugia con i Pumas (1-0, rete di Barron), decreta l'equilibrio nel girone 4 dove le quattro squadre si trovano appaiate a 3 punti.