Viareggio 2016: Inter ko, la finale è Juventus-Palermo

JUVENTUS-SPEZIA 5-4 dcr (2-2)La prima vera occasione è per Lo Spezia: è l'8' quando, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Terminello incrocia con il sinistro un pallone che sfiora di un niente il secondo palo. La risposta della Juventus non si fa attendere: Pozzebon pesca in area Vadalà che però chiude troppo il sinistro calciando sull'esterno della rete da ottima posizione. Il ritmo resta alto e dalla parte opposta Okereke smarca di tacco Maggiore che in corsa spedisce però abbondantemente sopra la traversa, mentre al 25' è Di Massimo a sprecare per la Juventus attardandosi nella conclusione in area. Lo Spezia fa la partita e al 29' Del Favero nega il gol a Filipovic allungandosi sulla propria sinistra per respingere in angolo la sassata del croato, ma quando al 39' Okereke mette in mezzo un assist al bacio per il grande ex della partita neppure l'estremo difensore juventino può evitare il vantaggio spezzino: destro di Filipovic dalla riga di porta e squadre al riposo con i liguri meritatamente in vantaggio.



Nella ripresa i bianconeri di Grosso si riversano nella metà campo avversaria e dopo i tentativi di Lirola, Beruatto e Morselli, arriva il giusto 1-1: è il 53' quando Beruatto pesca Lirola tutto solo in piena area piccola e da due passi lo spagnolo deve soltanto spingere la palla in rete con un colpo di testa facile facile. Il gol galvanizza la Juventus che al 58' passa addirittura in vantaggio: cross tagliato di Lirola e intervento scomposto in scivolata di Schiattarella che nel tentativo di liberare l'area insacca nella propria porta il pallone del 2-1. Lo Spezia resta comunque vivo, Filipovic reclama un rigore, poi ci pensa Del Favero a fermare Okereke prima dell'espulsione, al 63', di capitan Antezza. Gli aquilotti, però, non si perdono d'animo e dopo il match-point fallito da Morselli, ci provano in sequenza Faiola e ancora Okereke a ristabilire la parità che invece arriva al quarto di recupero con uno splendido colpo di tacvco di Maggiore sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Si va ai rigori: Saloni ne para addirittura tre per i liguri, Del Favero due ma alla fine vince la Juventus con Severin che spiazza il portiere degli aquilotti per il 5-4 finale.