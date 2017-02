Via le barriere all'Olimpico entro fine febbraio

A quasi due anni dall'adozione delle barriere, volute dall'allora prefetto di Roma Franco Gabrielli, e che hanno scatenato la protesta delle tifoserie delle due squadre che di fatto hanno da allora disertato lo stadio, la svolta sembra dunque vicina. Quella di martedì sarà, a quanto si apprende, una vera e propria riunione operativa tra il Governo e i club perchè ciascuno faccia la sua parte, siano appianate eventuali resistenze e sia definita una soluzione positiva.



Il dossier antibarriere è stato gestito dal neoministro dello Sport Lotti. Appena insediato, Lotti ha istruito la pratica per porre fine a quella che definisce 'una follia sportiva'. Ma era necessario confrontarsi con l'Osservatorio sul tifo del ministero dell'Interno che aveva le sue ragioni per mantenere il vincolo. Così è cominciato il dialogo tra Lotti e Minniti e tra Lotti e le società. Nella vicenda hanno recitato un ruolo chiave Francesco Totti e Luciano Spalletti. Con il tecnico il ministro vanta un consolidato rapporto di amicizia. Lotti ha giocato nel Certaldo, paese natale di Spalletti. Il titolare dello Sport ha messo in chiaro una condizione: "Do una mano a Roma e Lazio a far tornare la gente allo stadio. Ma non devo essere io a parlare con le tifoserie. Lo devono fare dei giocatori simbolo e nessuno lo è più di Totti, per quello che riguarda la Roma. Alla fine il Capitano ha dato la sua disponibilità.