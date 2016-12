Via d'uscita per Spalletti: c'è la Nazionale

La Nazionale come via d'uscita per Luciano Spalletti. Il caso Totti e i malumori della piazza giallorossa potrebbero spingere il tecnico lontano dalla Roma appena sei mesi dopo il suo ritorno, a scriverlo è Il Messaggero, quotidiano ben informato sulle dinamiche della Capitale, dove c'è anche la sede della Figc. L'ex Zenit sarebbe infatti finito in cima alla lista di Tavecchio per sostituire Conte dopo gli Europei.