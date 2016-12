Verso Verona-Milan, Inzaghi: "Con El Shaarawy tutto ok"

Dubbi di formazione per Pippo Inzaghi alla vigilia della sfida con il Verona: Menez, Bonaventura e Diego Lopez. Il tecnico del Milan non ha ancora deciso chi schierare dal primo minuto: "Devo valutare domenica mattina. Per la porta c'è Abbiati che è una garanzia. In attacco posso scegliere tra sette giocatori". Tra i sette c'è anche El Shaarawy: "Incazzato per le panchine? Sono contento, con lui tutto ok. Gioca? Non lo so".