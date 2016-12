Verso Milan-Inter: per Montolivo prima convocazione stagionale, incasso record a San Siro

SAN SIRO ESAURITO E RECORD DI INCASSO

Sarà un San Siro tutto esaurito quello che ospiterà il derby: 79.173 spettatori e soprattutto incasso di 3.324.594 euro, record storico per una partita di campionato. Questo perché sono stati resi più biglietti disponibili per i tifosi ospiti e perché molti abbonati del Milan del 2° anello verde si sono spostati in altri settori, pagando una integrazione. A questo si è aggiunto l'aumento concordato con l'Inter del prezzo dei biglietti del settore ospiti, e una minore quantità di quelli omaggio.

THOHIR IN VISITA ALL'INTER

All'ora di cena ad Appiano Gentile è arrivato anche Erick Thohir, che ha fatto visita alla squadra e a Mancini nel ritiro prima del derby.

I CONVOCATI DELL'INTER: SONO IN 23

Portieri: 1 Handanovic, 30 Carrizo, 46 Berni

Difensori: 5 Juan Jesus, 6 Andreolli, 14 Campagnaro, 15 Vidic, 22 Dodò, 23 Ranocchia, 33 D'Ambrosio, 54 Donkor, 55 Nagatomo

Centrocampisti: 10 Kovacic, 13 Guarin, 17 Kuzmanovic, 20 Obi, 44 Krhin, 88 Hernanes, 90 M'Vila

Attaccanti: 7 Osvaldo, 8 Palacio, 9 Icardi, 97 Bonazzoli

PAUL INCE: "NON È PIÙ IL DERBY DI UNA VOLTA"

L'ex centrocampista inglese dell'Inter Paul Ince ha parlato del derby alla Bbc: "La rivalità è unica ma i giocatori non sono più quelli di qualche tempo fa. Quei tempi erano fantastici con giocatori come Baresi, Maldini e Costacurta. E' un peccato perché l'Inter è stato un grande club e ha un posto speciale nel mio cuore ma senza Massimo Moratti non sarà più lo stesso".



I CONVOCATI DEL MILAN: C'E' ANCHE MONTOLIVO

Ventitrè i convocati da Pippo Inzaghi per il derby. C'è anche capitan Montolivo, alla prima convocazione stagionale. La lista: Abbiati, Agazzi, Diego Lopez, Albertazzi, Armero, De Sciglio, Mexes, Rami, Zaccardo, Zapata, Essien, Montolivo, Muntari, Poli, Saponara, Van Ginkel, Bonaventura, El Shaarawy, Honda, Menez, Niang, Pazzini, Torres.



RAMI A MILAN CHANNEL: "GIOCHIAMO CON IL CUORE"

Rami ha parlato ai microfoni di Milan Channel alla vigilia del derby: "Questo derby è uno dei più belli che ci sono in Europa, è un derby difficile, che dobbiamo giocare con il cuore. Contro la Sampdoria abbiamo giocato bene, dobbiamo lavorare, abbiamo avuto 10 giorni per preparare questo derby. Credo che se giochiamo come abbiamo fatto con la Sampdoria alla fine vinceremo".

Il difensore francese farà eccezionalmente il terzino destro: "Io sono pronto, sono fortunato a giocare un derby così qui al Milan, sono pronto per dare tutto quello che ha bisogno la squadra. Giocherò dove c’è bisogno, devo essere sempre al 100% per questo Milan. C’è molto rispetto per l’Inter, però non abbiamo paura. Torres gioca sempre col cuore, sempre al 200%, dà sempre quello che può, ha un carattere molto forte. Mi piacerebbe segnare, ma sarebbe un surplus, prima devo giocare per la squadra, poi dobbiamo vincere, se poi riesco a fare gol meglio ancora. Montolivo mi piace molto, è un grande calciatore e manca molto a questa squadra, ha molta classe, ora avrà bisogno un po’ di tempo ma lo aspettiamo tutti".

LA CONFERENZA DI INZAGHI: "DAREMO L'ANIMA"

LA CONFERENZA DI MANCINI: "VOGLIO SQUADRA VERA"

IL SEGRETO DI INZAGHI? UNA TORTA

Si chiama "bella Elena", ma non è una donna affascinante. Si tratta di una torta pere e cioccolato che, come ha rivelato il nostro Carlo Pellegatti, Pippo Inzaghi è solito mangiare come gesto scaramantico prima di ogni partita importante. In questa occasione l'allenatore del Milan ne ha ordinata per dieci persone. Chissà se funzionerà.

MILAN, SI FERMA ALEX: SALTA IL DERBY

Brutta tegola per Inzaghi alla vigilia del derby: Alex si è infatti fermato a causa di "una lesione al flessore mediale della coscia destra" e non sarà a disposizione. Al suo posto Zapata

I COMICI ALE E FRANZ IN CURVA A LANCIARE I CORI

Un derby all'insegna del fair play. I comici di Zelig Ale e Franz saranno a San Siro per una nuova iniziativa e concordata con i club. Prima del match Franz, noto tifoso rossonero, sarà in Curva Sud per animare la tifoseria e l'interista Ale risponderà dalla Curva Nord. Uno spettacolo che potrete vedere in streaming sul nostro sito dalle 19 alle 20.

TORNANO I TAMBURI NELLE CURVE

I tamburi tornano allo stadio per il derby di Milano. La Questura ha dato l’ok all’uso degli strumenti, vietati negli stadi dal 2007.

INZAGHI "MEGLIO" DI MANCINI

Domenica sera Inzaghi e Mancini si sfideranno per la prima volta come allenatori. Da giocatori, invece, i due si sono affrontati sette volte. Il bilancio è favorevole al milanista: quattro vittorie per Inzaghi, due pareggi e due vittorie per il Mancio.

SNEIJDER: "AUGURO ALL'INTER E A MANCINI BUONA FORTUNA"

Un altro ex spinge l'Inter da lontano. E' Wesley Sneijder che twitta: "Ho giocato recentemente un derby vincente a Istanbul. Auguro all'Inter e a Mancini buona fortuna per il loro derby di domenica"

SHEVA: "TORRES E' UN GRANDE, PUO' FARE MOLTO"

Da un attaccante a un attaccante. Shevchenko spinge Fernando Torres alla vigilia del derby e, sulle pagine della Gazzetta, spiega: "Da Fernando mi aspetto molto di più e so che può dare di più. L'ho incrociato da avversario in Inghilterra, grande attaccante. Io credo che Torres abbia ancora molto da dare, la sua storia non è finita. E poi il Milan ha altri buoni attaccanti: Menez è bravo, El Shaarawy un giovane di qualità". L'ucraino ha poi parlato di Inzaghi: "E' entusiasta e agitato come quando giocava. Non ha esperienza ma grinta". Infine un ricordo dei suoi derby: "Adoravo la pressione dei derby e i silenzi sul pullman. Girai attorno a Cordoba e che gol...".

MILITO SCOMMETTE SU PALACIO

Un ex per il Milan, uno per l'Inter sulla Gazzetta. Diego Milito punta tutto su Palacio per la vittoria nerazzurra nel derby: "Palacio è uno che si martella abbastanza, il problema è che al Mondiale gli hanno martellato, e infiltrato, molto anche la caviglia. Ma il peggio è passato. Lo sento spesso al telefono e lo sento molto meglio: sono sicuro che giocherà un grande derby. E che il 4-3-1-2 sarà il suo paradiso, potrà fare quel lavoro sporco da seconda punta che gli piace tanto". Poi su Mancini: "Prepara un'altra grande Inter, come prima di Mou. I miei derby? Che goduria quel 4-0...".



MILAN-INTER: LE PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-4-1-1): Diego Lopez; Rami, Zapata, Mexes, De Sciglio; Bonaventura, Essien, Muntari, El Shaarawy; Menez; Torres

A disp.: Abbiati, Agazzi, Armero, Zaccardo, Montolivo, Poli, Saponara, Ven Ginkel, Honda, Pazzini, Niang. All.: Inzaghi

Inter (4-3-1-2): Handanovic; Nagatomo, Ranocchia, Juan Jesus, Dodò; Guarin, M'Vila, Kuzmanovic; Kovacic; Palacio, Icardi

A disp.: Carrizo, Berni, Andreolli, Vidic, Campagnaro, D'Ambrosio, Mbaye, Hernanes, Khrin, Obi, Osvaldo, Bonazzoli. All.: Mancini