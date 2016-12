Verso Milan-Inter: Kovacic e Menez suonano la carica

23:08 - Cresce l'attesa per il derby di domenica sera. Kovacic: "Vince l'Inter 2-0". Menez snobba Mancini: "Il suo arrivo? Non è un problema per noi, ma per loro. Merita di vincere il Milan e se li battiamo... ciao Inter".

VENERDI' 21 NOVEMBRE

SABATO SU PREMIUM CALCIO 1 MANCINI E INZAGHI IN DIRETTA

L'avvicinamento al derby in diretta su Premium calcio 1: alle 14.00 la conferenza di Roberto Mancini, alle 14.30 Filippo Inzaghi. Entrambe le conferenza verranno poi replicate alle 17 e alle 21 sempre su Premium calcio 1.



QUI MILAN, IL PRESIDENTE BERLUSCONI LASCIA MILANELLO

Silvio Berlusconi ha lasciato Milanello intorno alle 16.40 dopo circa tre ore di visita. Il presidente rossonero è ripartito in automobile e, come di consueto, non ha rilasciato dichiarazioni.



QUI INTER, GUARIN: "MARCIA IN PIU' CON MANCINI. ICARDI E PALACIO DECISIVI"

"Le parole di Mancini nei miei riguardi? Anzitutto lo devo ringraziare e voglio dire che lo ammiro" Così Fredy Guarin a Sportmediaset. "Le sue parole di stima mi danno una grande forza e aggiungo che, anche se ho sempre avvertito la responsabilità di dare il massimo, sono una motivazione in più. Sentire la fiducia dell'allenatore è una cosa importantissima per un giocatore. Abbiamo davanti una grande occasione. E' una nuova sfida con un allenatore importante. Novità nell'ambiente? Tante novità nello staff. Si avvertono allegria, passione ed entusiasmo. Tutte cose che nel calcio sono fondamentali". Chiusura dedicata alla sfida contro il Milan: "È importantissima per tutto quello che rappresenta, per la storia, per la tradizione... Prima di tutto, però, i tre punti in palio". Sulle voci di mercato, il colombiano aggiunge: "Ogni sei mesi dicono che sono sul mercato. Sono stato sempre disponibile: posso anche giocare o non giocare, ma resto a disposizione del tecnico. Il ruolo? Conta la squadra". Sui singoli: "Icardi e Palacio possono essere decisivi. Nel Milan considero molto forte El Shaarawy".



QUI MILAN, ABATE NON CE LA FA

Abate non sarà del derby. Il giocatore ha abbandonato in anticipo il campo di allenamento e Inzaghi lo lascerà quindi a riposo. Non sarà convocato. NAGATOMO A HONDA: "SE PERDI TI TINGI I CAPELLI DI VIOLA?"

Simpatica proposta di Nagatomo a Honda durante la sessione di domande rivolte dai tifosi ai calciatori su Twitter. Il terzino giapponese ha chiesto connazionale se, in caso di sconfitta nel derby, è disposto a tingersi i capelli di viola. Il rossonero ha gentilmente declinato l'invito scrivendo: "Non ci penso nemmeno"



QUI MILAN: BERLUSCONI ALL'ALLENAMENTO

Dopo aver pranzato, il presidente rossonero ha raggiunto il campo in cui si sta allenando la squadra



QUI MILAN: BERLUSCONI A MILANELLO

Nonostante il problema all'occhio il presidente Silvio Berlusconi ha fatto ugualmente visita alla squadra. Infatti il patron del Milan è appena arrivato al centro sportivo di Milanello in automobile per sostenere il mister e i giocatori in vista del derby

QUI INTER: AL VIA L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Al via l'assemblea dei soci dell'Inter che deve ratificare la composizione del nuovo Cda dopo le dimissioni dei membri in quota Moratti. Per primo è arrivato Marco Fassone, seguito da Piero Ausilio e Michael Bolingbroke. Poco dopo anche il presidente nerazzurro Erick Thohir



KOVACIC, PRONOSTICO SECCO: "2-0 PER NOI"

"Questo derby è decisivo. Lo è per ripartire, per cambiare marcia e per l'autostima". Parola di Mateo Kovacic in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. "Dobbiamo vincere e basta, a prescindere da chi segna per poi dare continuità ai nostri risultati - ha proseguito il talento croato - Dobbiamo essere noi a fare la partita senza pensare tanto a loro. Chi toglierei al Milan? Mi piacciono molto El Shaarawy e Menez, ma il vero perno è De Jong. Pronostico secco? Vinciamo noi 2-0". Sull'arrivo di Mancini: "Ha carisma, tutti i compagni sono entusiasti dopo i primi allenamenti".



MENEZ: "MERITIAMO DI VINCERE NOI. E SE VINCIAMO... CIAO INTER"

Jeremy Menez carico per il derby: "Per quello che stiamo facendo meritiamo di vincere noi - ha detto il francese in un'intervista a Tuttosport - Lavoriamo per quello. E se vinciamo l'Inter si allontana in classifica. Per noi sarebbe una straordinaria iniezione di fiducia. L'Inter ha cambiato allenatore? Problema loro. Il giocatore che toglierei all'Inter? A me piace Kovacic. Chi sarà decisivo tra noi? Decisivo sarà il mister".



TORRES: "VOGLIO SEGNARE NEL DERBY"

Fernando Torres di derby ne ha giocati, ma il primo a Milano lo emoziona molto: "Il derby è passione, per chi gioca e chi assiste. Vincerlo è stata la prima cosa che mi hanno chiesto i tifosi in aeroporto ad agosto - ha detto lo spagnolo all 'Gazzetta' - Sono partite che si preparano da sole. Spero di segnare anche in questo".



LE PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-4-1-1): Diego Lopez; Rami, Mexes, Alex, De Sciglio; Bonaventura, Essien, Muntari, El Shaarawy; Menez, Torres. A disp.: Abbiati, Armero, Zaccardo, Zapata, Poli, De Jong, Saponara, Van Ginkel, Niang, Honda, Pazzini. All: Inzaghi.

Inter (4-3-1-2): Handanovic; Nagatomo, Ranocchia, Juan Jesus, Dodò; Guarin, M'Vila, Kuzmanovic; Kovacic; Icardi, Palacio. A disp.: Carrizo, Berni, Andreolli, Vidic, Mbaye, Krhin, Hernanes, Obi, Osvaldo, Bonazzoli. All.: Mancini.

GIOVEDI' 20 NOVEMBRE

INZAGHI: "STIMO MANCIO, MA VINCO IO"

A tre giorni dal derby, Filippo Inzaghi si prepara al big match di San Siro. "Ho incontrato Mancini lunedì - ha spiegato il tecnico rossonero, parlando della parita -. C'è sempre stata grande stima tra di noi, ci ritroveremo domenica in un grandissimo derby, speriamo di vincere noi". "Sono molto contento dei miei giocatori, sono ragazzi seri che si allenano bene", ha aggiunto Pippo parlando di come come la squadra si sta comportando.



THOHIR INCONTRA MANCINI

Il presiedente nerazzurro Erick Thohir e Roberto Mancini si sono incontrati nell'hotel Armani in centro a Milano, al termine della quarta seduta di allenamento dell'Inter. E' il primo faccia a faccia tra i due, dopo l'esonero di Mazzarri e il conseguente ingaggio del tecnico di Jesi. Il presidente, arrivato questa mattina da Jakarta, ha voluto subito parlare con il nuovo allenatore. .

MILAN, SEDUTA TATTICA

Seduta esclusivamente tattica per il Milan in vista del derby. Pippo ha provato la formazione visto che tutti i nazionali si sono riuniti al gruppo e hanno lavorato con il resto della squadra. Abate e De Jong hanno continuato il lavoro differenziato in palestra e il loro recupero è ancora incerto. Domani è previsto un doppio allenamento.

BERLUSCONI ATTESO A MILANELLO VENERDI'

Nonostante il problema agli occhi, Silvio Berlusconi è atteso regolarmente a Milanello per la giornata di venerdì. Il presidente del Milan farà visita alla squadra attorno alle 14, tra le due sedute di allenamento.

L'EX MILITO: "SPERO CHE MANCINI SIA L'UOMO GIUSTO"

Diego Milito ha parlato a Goal.com Argentina del momento della sua Inter: "Ovviamente sono ancora legato al club e lo sarò sempre. L'Inter mi ha dato tantissimo. Amo i tifosi, la città, lì ho vissuto momenti indimenticabili. Da lontano è un po' particolare, ma la seguo sempre, guardo tutte le partite che posso. Vedo un'Inter in costruzione. Adesso ha cambiato allenatore e ci vorrà un po' di pazienza, il club sta cercando il suo equilibrio. L'addio? Finiva il contratto, sentivo che era il momento di andare via e lasciare spazio ad altri giocatori. Ovviamente tutto con un po' di tristezza, è un club a cui tengo molto, che mi ha dato tantissimo. Tutti gli argentini via? A volte le cose vanno così, non bisogna pensarci tanto. Io ho vissuto momenti importanti, ho goduto e porto con me l'amore dei tifosi. Credo che questo, assieme al rispetto di tanta gente che lavora nel club, sia la cosa più importante, che mi rende più felice. Icardi erede, magari con un gol in finale di Champions? Glielo auguro. E' un grande attaccante, giovane e con ampi margini di miglioramento. Farà la sua strada, come altri che sono all'Inter. C'è una buona squadra e si può fare un bel campionato. Moratti-Thohir? Con Moratti ho un rapporto speciale, come fosse un padre. Mi ha portato all'Inter, mi ha dato sempre fiducia... lo ringrazierò sempre per avermi dato la possibilità di fare quello che abbiamo fatto. Sono molto legato a lui. Con Thohir ovviamente non ho vissuto tanto perchè sono andato via. L'Inter è in cerca di equlibri, ci vuole tempo e pazienza. Siamo andati via in tanti, sono cambiate tante cose. Bisogna dargli fiducia. E Mancini? Spero sia l'uomo giusto per l'Inter, me lo auguro. Parlare di Mancini è facile, tutti lo conoscono. E' un allenatore che ha grande esperienza, non ho dubbi che riporterà l'Inter in alto. Conosce la piazza, è voluto bene dai tifosi. Io ci credo. Terzo posto possibile? L'Inter ha un gruppo costruito per raggiungere certi traguardi, me lo auguro. E' una squadra grande, e le squadre grandi devono sempre lottare per il vertice ".

ABBIATI: "DIMOSTRIAMO CHE IL MILAN C'E'"

In casa Milan sale la pressione in vista del derby di domenica. "Da oggi la sentiamo di piu' e domenica quando arriveremo allo stadio l'emozione salira' alle stelle. Dimostreremo che il Milan c'e'", garantisce Christian Abbiati, che a 37 anni probabilmente vivra' una delle ultime sfide contro l'Inter visto che il suo contratto scade a giugno. "Non ho ancora pensato a cosa fare - ha spiegato -. Vedremo a fine stagione se rimanere tra i preparatori dei portieri, ne parlero' con Adriano Galliani". "Questo derby sara' una bella partita ma non facile - ha notato il portiere rossonero intervistato da Milan Channel -. Viverlo da allenatore non e' come da calciatore, per Inzaghi sara' il primo in panchina e spero gli porti fortuna. La squadra e' carica. La strada e' sicuramente lunga ma e' quella giusta. Il mister sta dando la giusta maturita' alla squadra. Il gruppo e' tranquillo e concentrato".

JUAN JESUS: "DISPIACE PER MAZZARRI, LA COLPA E' DI TUTTI"

Juan Jesus è tornato sull'esonero di Mazzarri a Repubblica: "Se mi dispiace? Moltissimo, anche perché mi faceva sempre giocare... Non è stata tutta colpa sua, ma di tutti: di noi giocatori e del club. È crollato tutto dall'1-4 col Cagliari, ma quel giorno Mazzarri non c'entrava: sbagliammo noi in campo, ci fu un atteggiamento sbagliato. Commettemmo errori inconcepibili per la serie A. Conoscevamo Ibarbo, ma l'abbiamo fatto diventare Cristiano Ronaldo... Non abbiamo fatto bene il nostro lavoro.

E ancora: "Si era creato un clima assurdo. In alcune partite, come quella contro il St Etienne, sembrava stessimo in trasferta. E il bello è che da dentro il campo, a San Siro, ti accorgi di tutto, e per noi giocatori era chiaro come i fischi a Mazzarri partissero ogni volta dallo stesso punto: primo anello rosso, insomma la tribuna centrale, proprio dietro alle panchine. Erano quelli a iniziare, poi la cosa si propagava al resto dello stadio. La curva invece ha sempre sostenuto l'allenatore, ce lo dissero già un anno fa che erano dalla nostra parte. Ma ora vedrete che Mancini verrà rispettato da tutti".

Infine sulla possibilità che Mancini possa giocare terzino sinistro: "Gioco anche in porta, se vuole. Gli altri allenatori qui all'Inter hanno sempre creduto in me, spero sia così anche con Mancini, che è un grande tecnico: il suo curriculum parla per lui".

INTER, THOHIR E' ARRIVATO A MILANO

Il presidente dell'Inter Erick Thohir è sbarcato questa mattina a Malpensa. Domani in mattinata presiederà all'assemblea azionisti in cui verranno nominati i tre nuovi consiglieri del Cda che andranno a sostituire i dimissionari del 23 ottobre scorso. Sabato andrà ad Appiano Gentile, incontrerà il nuovo allenatore Roberto Mancini e caricherà la squadra in vista del derby a cui assisterà dalla tribuna di San Siro.

ARBITRA MARCO GUIDA

Sarà Marco Guida di Torre Annunziata l'arbitro del derby di Milano. Guida sarà assistito da Nicoletti e Marzaloni, con Meli quarto uomo e Banti e Valeri assistenti addizionali.



QUI MILAN, DIEGO LOPEZ: "VINCIAMO IL DERBY"

"L’Inter nel suo complesso fa paura - ha detto il portiere del Milan Diego Lopez al Corriere dello Sport - Avremo bisogno di disputare una grande partita, completa e aggressiva per 90 minuti. È troppo importante vincere questo derby. Non si tratterebbe solo di avere 3 punti in più, ma il nostro campionato cambierebbe decisamente volto".



GUARIN CARICO SU INSTAGRAM

Il centrocampista nerazzurro ha postato sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae insieme a Roberto Mancini. Alegria, entusiasmo, felicidad: questi gli hashtag utilizzati dal colombiano in vista del derby.