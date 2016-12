Verso Lazio-Sampdoria, Mihajlovic: "La formazione? Vi stupirò"

14:37 - Mai banale Sinisa Mihajlovic che, in conferenza stampa pre-Lazio, stupisce tutti dicendo: "Siete sicuri di sapere la formazione che scenderà i campo? Io vi dico che vi stupirò e che sbaglierete almeno tre nomi dell'undici". Non pago poi aggiunge: "Viviano sta bene fisicamente, ma non di testa", dice scherzando. Alla fine però rivela: "Comunque domani sarà lui a partire titolare". Ironia anche sul mercato.: "Vorrei Messi e Cristiano Ronaldo".

LA GARA CONTRO LA LAZIO

"Si tratta di una partita importante, ma non di uno spareggio. Siamo entrambi a ventisette punti, e vedendo l'organico della Lazio c'era da aspettarlo: siamo noi la sorpresa. Andare a giocarsi questa partita alla diciassettesima giornata è un vanto per la Sampdoria, tanto più che quanto abbiamo accumulato è assolutamente meritato".

SITUAZIONE INFORTUNATI E NON

"I ragazzi stanno bene. Alcuni abbronzati, altri meno; ma tutti riposati e carichi. Si riparte, si torna a fare sul serio. In questa fase è importante resettare dopo il periodo di vacanza e ricominciare da dove si era rimasti. Abbiamo risolto dei problemi, altri speriamo di risolversi in giornata. De Silvestri ha un problema al flessore, ma a parte lui e Gabbiadini che è squalificato dovremmo esserci tutti.

MERCATO TRA MURIEL E GABBIADINI

"Gabbiadini è un bravo ragazzo e un ottimo calciatore, ma chi verrà sarà di egual valore: bravo e capace allo stesso modo. Muriel? Quelli che stiamo trattando non sono ancora disponibili: Messi deve recuperare da un infortunio e Ronaldo non può mica giocare sempre".

MERCATO IN USCITA

"Qualche calciatore andrà via: Fedato, Sansone, Wszolek con delle buone offerte possono andare a giocare. ma siamo consci che qualcosa all'organico serva: vogliamo rinforzarci. I giocatori che stiamo seguendo posso permettere alla squadra di aumentare il proprio potenziale del dieci o quindici per cento, che non è affatto poco".

FERRERO E' ROMANISTA?

"Il presidente Ferrero è romanista? Nessuno è perfetto. Se vinciamo, però, due giorni liberi"