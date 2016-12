Verso Lazio-Juve, Pioli: "Nessun timore, voglio vincere"

21:44 - La corsa all'Europa della Lazio passa anche dall'anticipo di sabato con la Juventus: "Per stare più in alto possibile dovremo provare a vincere - ha dichiarato Pioli in conferenza -, ma non sarà facile. Loro sono la squadra più forte e noi dovremo dare tutti il massimo. Non possiamo mollare un attimo e davanti serve più concretezza a differenza di Empoli". Le qualità non mancano: "Siamo un'ottima squadra, a prescindere dal risultato con la Juve".

Klose ha detto che la Lazio non ha nulla da perdere: è d'accordo?

Per buona parte sì, ma non mi piace molto come modo di dire. Tra giocare per non perdere e giocare per vincere c'è una bella differenza. Dobbiamo avere più voglia di vincere la gara che timore di perderla, dobbiamo sforzarci molto e giocare al top. Se corriamo tutti sembreremo in tredici.

Si aspetta una Juventus distratta dalla Champions?

No, sono abituati. Ha vinto tre campionati di fila, sono in testa. Non hanno mai snobbato nessuno

C'è possibilità di vedere Keita?

Tutti i giocatori a disposizione hanno chiaro i nostri principi di gioco. Abbiamo sfruttato la sosta. Se sceglierò Keita è perché sarà in grado di darmi quello che chiedo

E' un test decisivo per le ambizioni della Lazio?

Giochiamo contro i migliori e vogliamo diminuire il gap con l'anno scorso. E' un'opportunità per vedere a che punto siamo. Crediamo di avere grandi qualità, a prescindere da come andrà.

Come sono tornati i nazionali?

Non è stata una settimana semplice. Abbiamo solo due allenamenti e deciderò domani la formazione. Spesso la motivazione però fa andare oltre la condizione fisica.

Cosa rappresenta la Juventus per lei?

E' solo un ricordo della mia esperienza da calciatore, un passaggio fondamentale per la mia crescita anche perché ero il più giovane della rosa.

Come spiega la sconfitta di Empoli?

Sono bastate due disattenzioni per tornare a casa sconfitti. Non possiamo mai mollare un attimo e dobbiamo essere più cinici davanti.

E' d'accordo con le dichiarazioni di Conte?

Credo che troppa gente si pianga addosso e alle difficoltà non reagisce. Bisogna tutti rimboccarsi le maniche. Se lui ha preso coscienza di queste difficoltà, ha dimostrato di essere un professionista

Esiste lo stile Juventus?

Ai miei tempi significava professionalità, determinazione per crescere sempre e vincere. Quello era lo stile allora.

Si accontenterebbe di un pari?

Noi siamo partiti per centrare l'Europa. La squadra è all'altezza per farlo, ma non significa che siamo più forti degli altri. Sarà una lotta lunga e dura, ma per arrivare in alto dobbiamo sfruttare anche il match di domani