Verso l'Europa: come stanno Real Madrid, Siviglia e Dnipro

30 aprile 2015 Verso lʼEuropa: come stanno Real Madrid, Siviglia e Dnipro Juventus, Fiorentina e Napoli affronteranno tre squadre al top della forma

Archiviato quasi per tutti il turno infrasettimanale di campionato in attesa di capire come uscirà il Napoli dalla trasferta di Empoli, il pensiero di tifosi - e non solo - è già alla prossima settimana europea. La bandiera italiana sventolerà alta e dopo il probabile turnover del fine settimana, tre semifinali su quattro tra Champions ed Europa League vedranno impegnate una delle nostre "sorelle": Juventus, Fiorentina e Napoli. Avversarie, in ordine, Real Madrid, Siviglia e Dnipro, tutte alle prese con rimonte decisive nei rispettivi campionati ma che stanno vivendo un momento positivo.

QUI REAL: CEROTTI E SUPER CHICHARITONonostante qualche cerotto di troppo che stuzzica di preoccupazione Carlo Ancelotti, il Real sta viaggiando a un ritmo impressionante col primo posto del Barcellona nel mirino a soli due punti. In campionato sono sei le vittorie consecutive con una media di 4 gol a partita e in Champions il trionfo last minute nel derby con l'Atletico ha restituito al tecnico un Chicharito in grande spolvero. Il messicano e James Rodriguez sono i giocatori più ispirati in questo momento, clienti scomodi per la difesa bianconera che ovviamente non potrà non tenere d'occhio Cristiano Ronaldo, a digiuno da tre partite. Il punto debole, se così si può definire, resta la fase difensiva sempre un po' leggerina e non immune da distrazioni come palesato dalla trasferta di Vigo, ma con l'andata a Torino l'obiettivo dei bianconeri deve essere mantenere la porta inviolata. Difficile: Ancelotti riavrà per tempo anche Bale e Benzema, non al top della forma ma comunque di qualità.

QUI SIVIGLIA: BACCA E REYES SCATENATILa squadra di Unai Emery ha due obiettivi ben chiari per il finale di stagione: ripetersi in Europa League e vincere la sfida col Valencia per il quarto posto in campionato. Entrambi porterebbero alla Champions, vero grande sogno del tecnico in passato accostato al Milan. Gli andalusi sono al top della forma nel periodo più caldo dell'annata e i risultati nella Liga sono lì a dimostrarlo. Bacca e Reyes stanno guidando a suon di prestazioni positive e gol un gruppo affamato ed incredibilmente tecnico. Un avversario scomodo per la Fiorentina che dovrà vedersela con la fame di gloria di Emery: "Questa squadra vuole scrivere la storia di questo club" ha dichiarato l'allenatore, valore aggiunto di una rosa già competitiva. Come ogni squadra spagnola il punto debole sta nelle maglie larghe della difesa, un gol lo concedono sempre. Manna per Salah e compagni.