Verso Juventus-Sampdoria, Mihajlovic: "Chi non lotta ha già perso"

18:40 - La Sampdoria fa visita alla Juventus da quarta in classifica e Mihajlovic non parte battuto: "Chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso - ha dichiarato in conferenza stampa -. Dovrà essere una Samp buona, brutta e cattiva e se poi la Juventus sarà più forte, le faremo i complimenti". A Genova c'è grande entusiasmo: "Non abbiamo mai vinto una partita di fortuna, se abbiamo perso una partita sola qualcosa vorrà pur dire".

"Mi preoccupo poco degli avversari - ha esordito il tecnico della Sampdoria in conferenza stampa -, sono concentrato sulla mia squadra. Il calcio è bello perché ogni tanto ti regala qualche sorpresa e non sempre vincono i favoriti. A volte il carattere e la determinazione servono più dei campioni. Spero sia così anche domani visto che giochiamo contro i più forti. Sono primi meritatamente come noi meritiamo la nostra posizione, anzi, ci manca qualche punto". Nessun appello alla fortuna però per il tecnico: "Finora non abbiamo vinto una partita di fortuna, se dopo 14 giornate solo noi e la Juve abbiamo perso una sola partita qualcosa vorrà dire. Chi lotta può perdere, ma chi non lotta ha già perso. Sono convinto che faremo una partita come si deve, se poi la Juve sarà più brava le faremo i complimenti. Dovremo essere buoni, brutti e cattivi". Poi la frase del giorno: "Più sono grossi più fanno rumore quando cadono". La Juve è avvertita.