Verso Juve-Milan, Allegri: "Serve una partita seria. Sarà sfida equilibrata"

Vista l'assenza di Cuadrado, possiamo vedere un centrocampo a tre con Marchisio o sarà mantenuto questo modulo con Pjaca? "Sinceramente non ho ancora deciso, valuterò oggi nell'ultimo allenamento se giocare con Pjaca, se portarlo in panchina, se giocare con un centrocampista in più, devo un po' valutare oggi. Dopo oggi avrò le idee molto più chiare e poi dopo oggi deciderò sicuramente".



Ha visto la partita del Barcellona? Cosa ne pensa?

"Rimarrà negli annali del calcio. Bella partita di intensità e grande tecnica"



E' un segnale anche per voi per stare sull'attenti anche in campionato?

"Otto punti di vantaggio, non è chiuso. Concentrarsi su una partita alla volta. Serve solo fare e giocare, non pensare ai calcoli".



Che partita si aspetta?

"Bisogna fare bene. Il Milan non muore mai, è sorniona, ha velocità e tecnica. Nonostante differenza di punti è sempre una partita equilibrata".



Ora c'è il Barcellona ai quarti, tra le squadre che potreste trovare.

"Innanzitutto dobbiamo passare noi. Non è piacevole. Non è che tutti gli anni perde 4-0, è normale che assieme al Bayern e al Real è la favorita per il Real".



Nulla per scontato, quindi, non come a Udine...

"A Udine abbiamo giocato una brutta partita, ma bisognava uscire con una vittoria. Mancano 11 partite, ci sono scontri diretti. Dobbiamo fare una partita tosta sotto l'aspetto fisico, tecnico e... bisogna portare a casa i tre punti. Sarebbe una partita in meno verso lo scudetto".



Si aspetta sorprese tattiche da parte di Montella?

"Non lo so, il suo sistema di gioco sembra delineato"



Idee chiare in difesa?

"Chiellini non gioca. Giocherà Bonucci e uno tra Benatia-Rugani o Barzagli, con Benatia in vantaggio".



Cosa pensa delle parole di Buffon?

"In Italia si fanno polemiche per settimane. Domenica dopo Udine potevo fare polemica e non l'ho fatta. Noi dobbiamo accettare l'operato degli arbitri, noi dobbiamo fare prestazioni migliori. De Laurentiis? È normale che per loro sia una partita importante la sfida con noi, per il secondo posto e per la Coppa Italia. Io spero che siano partite belle, come ieri al Camp Nou dove la gente piangeva di felicità. Bisogna vivere le partite nel modo giusto"



C'è stanchezza mentale e fisica?

"Venivamo da 10 successi consecutivi. Una partita dove sembra ci sia stanchezza ci può stare, ma non c'è. A Udine bisognava saper vincere giocando una brutta partita: era importante farlo. Siamo stati bravi e fortunati a portare via un punto, anche se il campionato è lungo".



Pjaca preferisce giocare a sinistra?

"Pjaca predilige giocare a sinistra per rientrare, a destra buoni spezzoni. E' una questione più mentale che fisica, ma dove vieni messo devi stare e provare a far bene".



Insegnamenti dagli ultimi scontri col Milan?

"A Milano siamo stati polli a prendere il gol, a Doha invece abbiamo patito molto di più rispetto agli altri scontri con i rossoneri. Juve-Milan è sempre una partita dove i valori si azzerano. Bisogna fare una partita seria".



Perché sapeva che con l'Udinese avreste giocato male?

"L'Udinese aveva stimoli importanti, erano pronti per una partita fisica e di pressione. Dovevamo avere pazienza dopo il pareggio raggiunto".



Cosa avrebbe detto ai suoi giocatori se avessero perso 6-1 all'ultimo secondo?

"Non lo so, spero non mi capiti mai".



Cosa pensa del closing Milan?

"Non penso, leggo. So solo che il Milan ha ancora una società forte con Berlusconi e Galliani. Preferivo non averlo contro domani, Galliani, è un grande dirigente".



Dani Alves alto è un'opzione?

"Potrebbe essere. Ci sono varie soluzioni: Dani Alves alto, Pjaca alto, o magari un centrocampista in più con Pjaca fuori con solo un terzino. Dipende dall'allenamento di oggi, c'è il sole speriamo di avere l'ispirazione giusta".



Nelle prossime partite Kean è un'opzione?

"Se c'è bisogno magari domani lo butto dentro, è con noi e a disposizione"



Condizione infortunati?

"Sturaro con la Samp, Chiellini vedremo col Porto ma è difficile, Lemina col gruppo ha ripreso in pieno".