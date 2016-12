Verso Italia-Bulgaria, contrordine: Pirlo c'è

Verso Italia-Bulgaria, con una Nazionale che cambia quanto basta. E quanto serve. Ritocchi, non ribaltoni: seguendo le 150 gare di Buffon, che sono l'evento a margine. E le idee del ct Conte intorno al quale sin diceva: bocciato Pirlo. E invece no, a quanto pare: Pirlo ci sarà anche domani sera a Palermo. Con una squadra azzurra che si potrebbe presentare così: al momento.

Dunque: Buffon fra i pali. La difesa a quattro con Florenzi e Darmian sulla fasce, Bonucci e Chiellini al c entro. Il centrocampo può riproporre la coppia che deve imparare a convivere, Pirlo e Verratti, perché il secondo è l'erede del primo e al suo fianco può (deve) imparare: il futuro gli appartiene, il presente anche. In avanti con Pellé (ci mancherebbe...), Candreva ed Eder, al momento preferiti a Zaza e Insigne e comunque con loro in lizza per il posto. Non c'è traccia di De Rossi, al momento. Ma solo al momento.