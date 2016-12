1 marzo 2016 Verso Inter-Juve: Mancini con Eder, Jovetic ko A San Siro si parte dal 3-0 dellʼandata. Contrattura per il montenegrino, che non ci sarà. Arbitrerà Gervasoni

Allegri non si fida, Mancini ha bisogno di risposte. La vigilia del ritorno di Coppa Italia tra Inter e Juventus, dopo il 3-0 bianconero nell'andata allo Stadium, non lascia tranquillo il tecnico toscano, che però potrà sfruttare la partita di San Siro come occasione per un turnover necessario. In casa Inter, invece, serve una reazione, anche se le assenze per squalifica in difesa costringeranno l'allenatore nerazzurro a inventarsi il pacchetto arretrato.

QUI INTER: MEDEL RECUPERATO, FORFAIT JOVETICDavanti ad Handanovic, che dovrebbe essere regolarmente titolare senza lasciare il posto a Carrizo, ci saranno Juan Jesus e D'Ambrosio, nell'inedito ruolo di centrale, già ricoperto in qualche amichevole e in situazioni di emergenza. Mancini potrebbe anche scegliere Medel, recuperato, accanto al brasiliano. Sulle fasce spazio a Santon e Nagatomo, nonostante Alex Telles sia a disposizione. A centrocampo torna Brozovic, che ha concluso l'allenamento di lunedì con il giacchio per una botta: a fianco del croato proabile la presenza sia di Melo che di Kondogbia. Davanti un tridente formato da chi si deve riscattare: Ljajic, Perisic ed Eder. Se Mancini dovesse schierare un 4-4-2, probabile la panchina per uno tra Melo e Kondogbia con l'inserimento di Biabiany.



Non ci sarà Stevan Jovetic, che non avrà quindi occasione di riscattare il momento nero: finito ai margini della prima squadra, il montenegrino avrebbe avuto l'occasione di giocare titolare, ma è stato fermato da una leggera contrattura muscolare al soleo sinistro. Verrà valutato giovedì, ma non verrà convocato per la sfida.



Ecco i convocati: Handanovic, Carrizo, Berni; Juan Jesus, Telles, Santon, D'Ambrosio, Nagatomo, Della Giovanna, Gyamfi; Kondogbia, Medel, Gnoukouri, Brozovic, Melo; Palacio, Icardi, Biabiany, Ljajic, Eder, Perisic, Manaj.

QUI JUVE: ALLEGRI CON ZAZA E MORATATurnover, come detto, per Allegri, che davanti a Neto schiererà Rugani affiancato da Bonucci. Padoin agirà sulla destra, mentre Alex Sandro a sinistra, con Evra in permesso per motivi personali. A centrocampo ancora Hernanes in cabina di regia, con Sturaro e probabilmente Asamoah. La quarta maglia se la giocano Pereyra (e allora Allegri schiererebbe un 4-3-1-2) o Cuadrado: con il colombiano sarebbe 4-4-2 con Asamoah largo a sinistra. Nessun dubbio davanti: giocheranno Zaza e Morata. Non convocati Mandzukic e Marchisio: l'attaccante croato rimarrà a riposo, mentre il centrocampista lavorerà a Vinovo per rientrare giovedì con la squadra.



Ecco i convocati: Buffon, Khedira, Zaza, Morata, Pogba, Hernanes, Alex Sandro, Barzagli, Cuadrado, Lemina, Bonucci, Padoin, Dybala, Asamoah, Rugani, Neto, Lichtsteiner, Sturaro, Rubinho, Pereyra, Favilli.