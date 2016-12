Verso Inter-Cesena, Mancini: "Terzo posto non impossibile"

15:39 - Dimenticare la sconfitta europea e pensare al Cesena. Questo il diktat di Mancini alla sua squadra: "Farò qualche cambio perché qualche pedina è stanca. Ribaltare il risultato di Wolfsburg è fattibile, ma prima dobbiamo battere il Cesena - ha dichiarato l'allenatore dell'Inter -. Credo ancora al terzo posto perché nelle ultime giornate può succedere di tutto". Nessuna risposta a Pellegrini su Touré: "Yaya per me è come un figlio".

LE PAROLE DI MANCINI

Il terzo posto è utopia o ci crede ancora?

Finché la matematica non ci condanna possiamo farcela. Nelle ultime giornate si perdono tanti punti, non è così impossibile. E' difficile ma dobbiamo cominciare a battere il Cesena

Su Touré vuole rispondere a Pellegrini?

Yaya lo considero come un figlio. Se ci fosse la possibilità di prenderlo, lo faremmo. Non ho detto niente di male

Kovacic lo impiegherà dietro le punte o da mezz'ala?

Come mezz'ala no, penso di impiegarlo come trequartista o come esterno d'attacco

Juan Jesus e Ranocchia sono una coppia poco ben assortita?

E' la coppia migliore che posso schierare in questo momento

La gestione del risultato non richiederebbe più prudenza?

Il massimo sarebbe non prendere gol perché prenderne sempre 2-3 non è semplice poi recuperare. Stiamo lavorando per concedere meno. Non è mai facile gestire una partita perché poi ci sono degli errori. Dobbiamo trovare un equilibrio di squadra cercando di sbagliare meno

Ti preoccupa la stanchezza?

Abbiamo una rosa molto giovane, recuperano in fretta. I problemi sono i viaggi più che altro. Valuterò Medel che è molto stanco e anche Palacio.

Il gap in campionato ti preoccupa?

E' rimasto lo stesso di prima ma non siamo riusciti ad accorciare. Se riusciamo a fare bene nelle prossime quattro possiamo accorciare la classifica

Felipe può esordire col Cesena anche come esterno?

Sì potrebbe esordire

Si aspetta di più da Podolski?

Mi aspetto che faccia gol perché è un attaccante. Se giocherà mi aspetto che dia il suo contributo

In questa settimana vi giocate tutto?

E' importantissimo, per questo dobbiamo pensare al Cesena adesso

Rifaresti la scelta di Carrizo?

Lui non ha nessuna colpa. A volte fanno degli errori come tutti, mi spiace per lui perché è un ottimo portiere. Continuerò con questa idea

E' rimasto deluso da qualche prestazione in difesa?

No, nessuno. Abbiamo perso per qualche errore di troppo, ma è normale farli. Dobbiamo cercare di limitarli.

La difesa a tre è una nuova proposta di gioco?

Non conta il modulo ma l'atteggiamento di gioco. Abbiamo giocato così per mettere in difficoltà i tedeschi

Cosa comporta moralmente una sconfitta come quella di Wolfsburg?

Nessuno è mai felice quando perde. L'1-3 diventa difficile, ma non è irrecuperabile. Adesso però dobbiamo pensare al Cesena, poi studieremo come recuperare in Europa. Comunque il passaggio resta fattibile