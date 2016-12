Verso il derby... cinese: diretta su Premium Sport HD, sabato alle 14

Derby di fine luglio: data insolita, quasi un'eccezione. E la grande attesa che circonda il primo Milan di Mihajlovic e la seconda Inter di Mancini. E' per sabato 25 luglio, calcio d'inizio alle ore 14,00. Tutto in diretta esclusiva su Premium Sport HD per l'International Champions Cup. (Telecronaca di Ricky Buscaglia, commento tecnico di Antonio Di Gennaro). Si gioca a Shenzhen, in Cina: dove i due club milanesi godono di una grande popolarità.