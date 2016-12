Verso Genoa-Roma, Garcia: "Il nostro futuro passa da qui"

15:31 - Dopo la delusione in Champions, la Roma riparte dalla trasferta col Genoa: "Dobbiamo voltare pagina e farlo già da questa difficile sfida - ha dichiarato Garcia in conferenza -. Il nostro futuro passa da Genova e sarà un test interessante contro la squadra più in forma". Nessuna crisi per il tecnico: "Non siamo stanchi e stiamo facendo un campionato eccellente. I risultati ci danno ragione e siamo usciti contro squadre forti".

LE PAROLE DEL TECNICO IN CONFERENZA

Negli appuntamenti più importanti avete fallito?

Togliamo la Juventus, abbiamo perso a Napoli e non saremo gli unici. Non parlerei di fallimento

Come risponde a chi dice che la preparazione atletica è stata sbagliata?

C'è chi guarda il bicchiere mezzo pieno e chi quello mezzo vuoto. I risultati ci danno ragione in campionato

Iturbe non sta rendendo al massimo: perché?

Di sicuro non è un problema mentale. Ha tanta voglia e mette tutto sul campo. E' stato un po' frenato dall'infortunio, ma sta tornando e continua a migliorare. Sono contento di lui e lo facciamo lavorare per farlo entrare nel nostro gioco

La Roma tatticamente e fisicamente può sopportare tre punte e Pjanic?

Sì, possiamo. La nostra squadra è costruita per giocare così e non cambieremo le cose. Poi sistemerò la squadra per la partita in questione. Solo il campo ci dirà se ho fatto le scelte giuste o meno, ma quando scelgo penso di fare quella migliore al momento

Keita e Gervinho andranno in Coppa d'Africa: chiederà rinforzi?

Non ho bisogno di aspettare Pallotta per parlare con lui e non ho bisogno di parlare di mercato col presidente. Siamo tutti ambiziosi, anche io e Sabatini. L'obiettivo di tutti è di migliorare sempre, dalle strutture di lavoro all'organico

Come sta Cole? Come mai i giocatori che vengono dalla Premier sono in difficoltà?

Ashley sta bene ed è importante per noi. Holebas sta meglio in questo momento e l'ho sfruttato.

Che partita sarà col Genoa?

E' un bel test per noi e una gara interessante da giocare. Il nostro futuro passa da Genova

Lei ha vinto due partite su tre da quando è a Roma ma il suo indice di gradimento è in calo: è ingiusto?

Io sono ambizioso e voglio vincere tutte le partite. In Champions non ci sono piccole squadre e per andare lontano servono tante qualità. Serve fiducia nella rosa, e lo sono, ma con un po' più di fortuna avremmo vinto qualche partita in più in Europa.

L'Europa League sarà un fastidio o un modo per vincere in Europa?

E' quello che ho detto dopo la partita. Bisogna fare punti in Europa per evitare sorteggi così difficili dalla quarta urna. Noi la giocheremo al massimo sapendo che nemmeno lì saremo teste di serie.

La difesa comincia a essere un problema: è un momento difficile o un caso?

E' una casualità. Ci sono stati episodi sfavorevoli e abbiamo affrontato attaccanti forti, può succedere di prendere gol. Sarebbe meglio non prenderli, ma non sono preoccupato

Manolas e Maicon sono recuperati?

Sì, ho tutti a disposizione

Il Genoa è una delle squadre più in forma: la Roma è un po' stanca?

Abbiamo avuto quattro giorni per recuperare e non ho visto una squadra stanca. Col City abbiamo provato a segnare per qualificarci e anche dopo il gol abbiamo provato a pareggiare. Sul piano fisico non abbiamo problemi particolari

Qual è lo stato d'animo della squadra?

Eravamo tutti delusi dalla partita. Adesso bisogna voltare pagina ed è questo che abbiamo fatto dal giorno dopo. Abbiamo una gara difficile contro la terza in classifica che in casa è una squadra difficile da affrontare