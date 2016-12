Verso Genoa-Juve, Allegri: "Ci aggrediranno"

13:58 - Massimiliano Allegri alza la guardia in vista della sfida con il Genoa: "Giocano molto bene in attacco e ci aggrediranno. Mi preoccupa il campo che è stato rovinato dall'alluvione. Non si potrà giocare un calcio tecnico e saremo penalizzati". L'allenatore della Juventus pensa anche al turnover: "Devo valutare chi è stanco e chi no. Davanti e a centrocampo ho libertà di scelta. In difesa ancora no, rientra solo Marrone".

Llorente? "E' tornato al gol anche se non ha giocato ai livelli delle prime gare, quando però non aveva segnato".

Buffon? "500 gare in bianconero è un traguardo per pochi, Buffon ha l'entusiasmo e la serenità di un ragazzino".

Problema Pirlo? "Dopo oltre un mese di sosta, normale l'andamento di Pirlo. Sta recuperando e la Juve ne ha bisogno".

Turnover? "A metà campo li ho sempre ruotati. Davanti ha giocato Morata in Grecia, Giovinco qualche spezzone. Ci sarà spazio per tutti".

Rientra qualche infortunato? "C'è Marrone, spero di recuperare Caceres prima dell'Olympiacos mentre Barzagli è ancora indisponibile. Pepe nel giro di due o tre giorni rientrerà con la squadra dopo il risentimento all'adduttore".

Ritorno di Tevez in Nazionale e Pogba tra i 23 candidati per il Pallone d'Oro: "Sono contento per Carlitos, era un suo obiettivo e se lo merita. Per Paul è un buon risultato e la Juventus lo stima come ha dimostrato con il rinnovo di contratto. Ora deve diventare uno tra i più forti".

Tevez a riposo? "Domenica ha fatto una buona partita, oggi devo valutare se qualcuno sarà stanco. A centrocampo e in attacco ho diverse scelte".

Allegri: "Il Genoa ha perso solo una partita. Gioca bene in avanti e aggredisce gli avversari. Il campo non è in buone condizioni e sarà difficile giocare un calcio tecnico. Formazione? Oggi con l'allenamento devo valutare".