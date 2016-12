Verso Euro 2016: Italia-Norvegia 2-1, gli azzurri vincono in rimonta

LA PARTITA

La serata dell'Olimpico dona parecchie conferme all'Italia e sono tutte importanti, incoraggianti, positive. La nazionale di Conte è un gruppo solido, con un carattere esagerato, non accetta la sconfitta e ha un sacco di alternative. Quando conta, poi, questa squadra si è sempre fatta trovare pronta e la certezza è che al prossimo Europeo venderà cara la pelle. I numeri chiariscono meglio ogni concetto: gli azzurri vincono il girone H chiudendo con 24 punti, arrivati grazie a sette vittorie e tre pareggi. Zero le sconfitte, un dato che consente all'Italia di arrivare a quota 50 partite consecutive senza k.o. in match di qualificazione a Europei e Mondiali.



La partita con la Norvegia comincia bene - nel senso che gli avversari faticano anche solo a superare la metà campo - ma si mette presto male. Sugli sviluppi di una punizione, Tettey raccoglie al limite dell'area un colpo di testa di Chiellini e fulmina Buffon con un sinistro all'angolino (23'). E' la prima chance per gli ospiti e sarà anche l'ultima. Da qui in avanti, infatti, esiste solamente l'Italia, che allarga bene il gioco sugli esterni (ottima prova di Darmian e De Sciglio), punge con gli inserimenti delle mezz'ali (Florenzi e Soriano) e davanti sfrutta il gioco aereo di Pellè.



Il 3-5-2 proposto da Conte chiude ogni varco dietro e martella senza sosta fino al triplice fischio. Gli azzurri sfiorano il pari in quattro occasioni prima del riposo: Pellè è pericoloso di testa due volte (35' e 45'), Soriano (36') e Florenzi (46') sparano invece da lontano ma trovano la risposta di uno strepitoso Nyland. La trama non si modifica nella ripresa: l'Italia sfonda a intervalli regolari e la Norvegia si raccoglie davanti al proprio portiere, per difendere una vittoria che garantirebbe agli scandinavi il pass per l'Europeo. L'assalto non si concretizza fino al 74', quando da uno spunto di Giovinco (entrato al posto di Eder) nasce l'1-1: l'ex juventino mette al centro da sinistra, Aleesami tentenna e sbuca Florenzi, che non lo perdona. Poi, cinque minuti più tardi, da un cross dell'ex romanista arriva il 2-1 di Pellè, bravo a coordinarsi per un sinistro a incrociare. La Norvegia si fa così scavalcare dalla Croazia e deve accontentarsi degli spareggi, noi invece vinciamo il girone ma in Francia non saremo teste di serie in virtù del successo del Belgio. Poco importa, sarà la prima fascia ad avere paura di noi.