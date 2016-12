Verso Empoli-Inter. Mancini: "Kovacic sì, Shaqiri non ha i 90'"

16:00 - Ultima del girone di andata, l'Inter va a Empoli (dove abita un certo Walter Mazzarri). E Mancini spiega la sua Inter. "Dobbiamo correre per agganciare il terzo posto, ma non dovremo mai forare. La formazione? Ranocchia può andare in panchina, da Vidic mi aspetto molto, Shaqiri va meglio ma non ha i 90 minuti. Kovacic ritorna, e continua a crescere. Osvaldo? Si cerca la migliore soluzione, per lui".

"Pensiamo una gara alla volta, prepariamoci bene, ora ho in testa solo l'Empoli. Una gara difficile, come lo sono tutte. A Empoli potrò contare sul rientro di Ranocchia, una risorsa in più. PIù siamo e meglio stiamo. C'è Kovacic, un ragazzo che può essere decisivo in ogni partita, in ogni ruolo. Lui migliora ogni giorno".

Shaqiri come sta?

"Sta bene, progredisce, non può giocare 90 minuti, non ancora. C'è anche Osvaldo, si sta allenando col preparatore. Vediamo nei prossimi giorni".

Dove può arrivare la sua Inter?

"Non lo so, siamo nel gruppo dietro e non possiamo forare. C'è tanta strada da fare. C'è la possibilità di riagganciare il gruppo per il terzo posto. Sta a noi farlo come si deve".

A Empoli come schiererà la squadra?

"Ho dei dubbi, non uno soltanto. Ranocchia torna a disposizione, non so ancora cosa farò. Ma la panchina non è un problema: ci può stare Ranocchia, si potranno stare Icardi e Palacio. Nessun problema".

Hernanes?

"Può fare tanti ruoli a centrocampo e in zona d'attacco. Non è ancora al meglio e al momento mi serve lì, dove lo sto schierando".

Osvaldo può andare alla Juve?

"Spero che per Osvaldo sia trovata la migliore soluzione".

Ma non è più l'Inter la soluzione migliore?

"Per Osvaldo è un problema di famiglia e non è giusto parlarne qui".

Vidic è tornato. Come sta?

"Vidic può dare di più. Sta ritrovandosi, sta facendo progressi e io da lui mi aspetto molto".

Dopo il consulto ad Amsterdam, Palacio è a disposizione?

"Certo. Palacio può giocare".

Dove è finito Dodò?

"Ha avuto qualche problema fisico e sta recuperando. Tornerà presto":

Il mercato: a che punto siamo?

"Ci sono tre giocatori importanti che non giocano nelle loro squadre. Non è facile, ci stiamo provando".