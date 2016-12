Verso Chievo-Lazio, Simone Inzaghi: "Vendichiamo il 4-0 dell'anno scorso"

Il poker della scorsa stagione subito col Chievo ha lasciato il segno in casa Lazio e Simone Inzaghi promette battaglia. " Vogliamo vendicare quella partita - ha detto il tecnico -. Il Chievo ha vinto la prima partita con l'Inter, poi a Firenze potevano pareggiare. Dovremo essere concentrati su tutti i palloni, possiamo fare bene". Poi su Keita : "E' rientrato in gruppo con lo spirito giusto. Giocherà, non so ancora se titolare o a gara in corso ".

"Lo stiamo apprezzando noi dello staff e anche i compagni - ha continuato l'allenatore, riferendosi all'atteggiamento del senegalese -. Si è messo a completa disposizione come l'anno scorso, vedremo il da farsi. Si è ripresentato nel migliore dei modi, ora toccherà a lui".



Poi, parlando sempre dei singoli, una menzione particolare Inzaghi la dedica anche alla difesa: "De Vrij e Bastos sono due ottimi giocatori, come anche Hoedt e Wallace. Domani vedremo, penso che partiranno loro dall'inizio. Come detto nel precampionato siamo messi bene". Del resto il tecnico biancoceleste è soddisfatto della rosa che ha a disposizione: "Sono contento, ci mancava un elemento e l'abbiamo preso. Luis Alberto ha grandissime qualità, ha fatto un mese e mezzo di allenamenti da solo, quindi a livello di condizione è indietro e non sarà convocato". Poi su Immobile: "L'ho trovato bene da subito, ha la fortuna di essere italiano, di essere stato in nazionale con Parolo, Marchetti e Cataldi. E' generoso, ogni allenatore vorrebbe averlo con sé. E' uno che dà sempre tutto per la maglia".



Infine una battuta sul Chievo: "Ha un modulo consolidato, giocano col 4-3-1-2, hanno intensità, dovremo stare attenti. Dovremo fare la partita, ma ci saranno dei momenti in cui soffriremo. Lavoriamo dal 10 luglio per farci trovare pronti, dobbiamo fare una prestazione tosta".