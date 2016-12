Verratti: "Tratto il rinnovo col Psg ma mi piacerebbe lavorare di nuovo con Ancelotti"

Ancelotti lo vorrebbe con sè al Bayern e lui, Marco Verratti, con "il mister" lavorebbe ancora molto volentieri. Non subito, ha detto, magari in futuro. E non necessariamente in un club: il centrocampista del Psg vedrebbe infatti il prossimo allenatore dei bavaresi come un ottimo ct per l'Italia. Puntualizzazione necessaria, per evitare altri rumors di mercato. Che comunque non mancheranno, nonostante il rinnovo che l'ex giocatore del Pescara sta trattando col club parigino. "Stiamo discutendo - ha raccontato Verratti a Sky- sto provando a ripagare la fiducia che il mio club mi dato anni fa".



"Ancelotti? L'ho sentito e gli ho fatto i complimenti per la sua prossima avventura al Bayern. Mi farebbe piacere un giorno poter tornare a lavorare con lui, magari in Nazionale: sarebbe un grande ct. Tutti i giocatori conservano di lui un ottimo ricordo, è una persona con un grande cuore".



Grande talento è invece quello del compagno di squadra Rabiot: "Non ho mai visto un classe '95 così forte, gioca da anni in prima squadra. Ha tanta esperienza nonostante la sua età. Non credo che il PSG lo lascerà partire a cuor leggero, anzi, sono convinto che resterà con noi a lungo". Verratti si è poi dilungato, parlando anche di Ibrahimovic e non solo: "Zlatan è una persona molto sensibile, da fuori sembra uno molto duro, è invece non lo è affatto. Quello che so di lui è che ha il Milan davvero nel cuore. Io tifoso della Juve? Mi è passata, sto benissimo dove sto. Psg a vita? A vita nel calcio credo non ci sia niente, ma discutiamo del rinnovo, spero di vincere ancora tanto con questa squadra. Miglior squadra italiana? La Fiorentina, mi emoziona vederla giocare. Miglior allenatore? Allegri, ha fatto un grande campionato, è arrivato finale di Champions. Miglior giovane? Insigne. Miglior calciatore? Higuain, un bomber che mancava al Napoli dopo Cavani, può portare il Napoli a vincere lo scudetto. Miglior straniero? Dybala".