Verratti tiene in ansia Italia e Psg: infiammazione ossea

A Coverciano è scattato l'allarme Verratti. Le parole del tecnico del Psg hanno subito attirato l'attenzione del ct azzurro, che per la sua Italia conta molto sul talento del giocatore del Psg. "Quando hai un inconveniente muscolare, puoi adottare dei programmi di riabilitazione, ma ne caso di Marco non è così - ha spiegato Blanc alla vigilia della gara col Montpellier -. I segnali sono comunque positivi: abbiamo potuto lavorare sulla preparazione cardio, ma per il momento non può fare movimenti laterali".



La diagnosi parla di "infiammazione ossea a livello pubico", un problema che Verratti si porta dietro da un po' di tempo e su cui ora Conte ha deciso di vederci chiaro. Per approfondire la situazione da vicino, il ct ha inviato a Parigi il professor Castellacci. Marco dovrebbe tornare disponibile per la gara di Champions col Chelsea, ma quello che preoccupa attualmente lo staff azzurro è la frequenza con cui il guaio si ripresenta e la necessità di individuare una cura mirata.



Per l'Italia il recupero di Verratti è una priorità per gli Europei e Conte ha deciso di continuare a monitorare le condizioni del giocatore per seguire da vicino gli sviluppi. Il 24 e 29 marzo il ct vorrebbe infatti fare le prove generali contro Spagna e Germania con Verratti in campo e non vuole dover fare i conti con brutte sorprese. A Parigi occhi azzurri puntati su Verratti.