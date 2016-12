Verratti, nessuna frattura. Nazionale a forte rischio

"Dispiace per l'infortunio ma complimenti alla squadra per la partita, ci è mancato solo il gol". Marco Verratti twitta così nel dopo gara di Real-Psg. Un match amaro per il centrocampista, costretto a lasciare il campo al 17' dopo un contrasto con Ronaldo avvenuto al 13'. Lacrime e dolore per Verratti. Gli esami hanno però certificato l'assenza di fratture. Il centrocampista non ci sarà, però, nelle due amichevoli dell'Italia contro Belgio e Romania.