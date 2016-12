Verratti meglio di Ibra. I francesi fanno felice... Conte

Marco Verratti meglio di Zlatan Ibrahimovic. Verratti lo straniero-top della Ligue 1, Ibra spodestato dal trono, tutto suo dal 2012 al 2014, ovvero da quando è sbarcato in Francia. La consacrazione francese, un premio ambito, uno "schiaffo" al compagno, amico e rivale Zlatan che per noi, calcio italiano, significa molto anche in prospettiva europea. Visto che sarà Verratti a tessere la tela del ct Conte in azzurro e che Ibra, con la Svezia, sarà il rivale nel girone con Belgio e Irlanda.

Il tutto, col marchio Paris St Germain e una crescita di Verratti, 23 anni, costante nel tempo e nel modo di essere padrone del ruolo di regia, in tal senso seguendo passo dopo passo il modo di essere e di giocare di Ibra: tre stagioni e mezzo accanto allo svedese sono la miglior palestra per salire e arrivare là dove oggi Verratti è arrivato. Lo attende il Psg nella grande sfida col Chelsea di Mou a febbraio. Lo attende, soprattutto, l'azzurro di Conte a giugno: il miglior Verratti, per una Nazionale... Chissà...