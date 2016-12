Verratti, l'Equipe accusa il Psg e la vita privata del giocatore

Il quotidiano francese, in particolare, punta il dito contro due questioni: la scelta di non predisporre l'operazione del centrocampista già a dicembre e i weekend di Verratti a Las Vegas e Ibiza durante il periodo di riabilitazione.



Verratti era tornato in campo lo scorso 29 aprile contro il Rennes: 30', dopo che l'ultima apparizione risaliva al 20 febbraio. Due mesi di stop, concordati col Psg: una terapia conservativa che non ha portato benefici. Eppure il giocatore era sotto diretto controllo della clinica di fiducia della famiglia di Al Khelaifi a Doha, in Qatar, con la supervisione dei due super specialisti Eric Rolland e Gerard Saillant. L'infiammazione alla sinfisi pubica, non è guarita: a conti fatti e col senno di poi, una operazione a dicembre avrebbe restituito Verratti al Psg per il finale di stagione e per la nazionale. Perché l'operazione all'ernia sub-inguinale (avverrà a Doha il 16 maggio) prevede uno stop di 2 mesi e mezzo,



L'Equipe sottolinea, però, anche l'inopportunità di qualche weekend di troppo passato all'estero da Verratti. A Ibizia e a Las Vegas, in particolare, nelle ultime due settimane. Viaggi che lo hanno costretto a volare per 24 ore, un fatto che secondo il quotidiano francese non è particolarmente positivo per chi deve recuperare da questo tipo di infortunio. Fatti che, però, non mettono in dubbio la permanenza del centrocampista a Parigi nella prossima stagione.